Гендиректор «Рубина» Сайманов: «Обращений от РФС по поводу Слуцкого не было»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов отреагировал на слухи о возможном уходе главного тренера казанской команды Леонида Слуцкого в сборную России.

«Обращений от РФС по поводу Слуцкого не было, Леонид Викторович продолжает подготовку к сезону вместе с «Рубином».

Решение по Черчесову принято, какой смысл сейчас это обсуждать? Мы в ситуации, когда скоро продолжится отбор на чемпионат мира.

Нет разницы, будет новый тренер иностранцем или россиянином, главное, чтобы он был хорошим тренером. Должен быть квалифицированный, грамотный специалист с опытом работы», – сказал Сайманов.