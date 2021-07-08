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    Гендиректор «Рубина» Сайманов: «Обращений от РФС по поводу Слуцкого не было»

    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов отреагировал на слухи о возможном уходе главного тренера казанской команды Леонида Слуцкого в сборную России.

    «Обращений от РФС по поводу Слуцкого не было, Леонид Викторович продолжает подготовку к сезону вместе с «Рубином».

    Решение по Черчесову принято, какой смысл сейчас это обсуждать? Мы в ситуации, когда скоро продолжится отбор на чемпионат мира.

    Нет разницы, будет новый тренер иностранцем или россиянином, главное, чтобы он был хорошим тренером. Должен быть квалифицированный, грамотный специалист с опытом работы», – сказал Сайманов.

    • Слуцкий возглавлял сборную России с 2015-го по 2016-й год.
    • Его контракт с «Рубином» рассчитан до конца сезона-2023/24.

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    Источник: «Р-Спорт»

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