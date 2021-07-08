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  • Дамсгор – после поражения от Англии: «Я просто очень разочарован. Стою с чувством пустоты»

Дамсгор – после поражения от Англии: «Я просто очень разочарован. Стою с чувством пустоты»

8 июля 2021, 09:30
3

Полузащитник сборной Дании Миккель Дамсгор поделился эмоциями после вылета своей команды с Евро-2020.

  • Датчане уступили Англии со счетом 1:2.
  • Решающий мяч был забит на 104-й минуте.
  • Дамсгор стал автором единственного гола Дании в этом матче.

«Я просто очень разочарован. Стою здесь с чувством пустоты. Мы выкладывались на все сто на протяжении всего турнира, так что это очень неприятное чувство – стоять здесь, ничего не добившись в таком матче», – заявил Дамсгор.

Источник: Официальный сайт УЕФА
Чемпионат Европы Англия Дания Дамсгор Миккель
Комментарии (3)
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Cubinec1989
1625726397
В отличие от наших денежных мешков, с тяжестью передвигающихся по полю, игроки сборной Дании показали себя командой, в которой все бились до последнего
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Zubo
1625732001
Нужно было встречать высоко, а вы сели к самым воротам, сразу получили левый пенальти от продажных судей
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momwig_
1625743534
Ну да, так-то ехали фаворитами... ага.
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