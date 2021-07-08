Дамсгор – после поражения от Англии: «Я просто очень разочарован. Стою с чувством пустоты»

Полузащитник сборной Дании Миккель Дамсгор поделился эмоциями после вылета своей команды с Евро-2020.

Датчане уступили Англии со счетом 1:2.

Решающий мяч был забит на 104-й минуте.

Дамсгор стал автором единственного гола Дании в этом матче.

«Я просто очень разочарован. Стою здесь с чувством пустоты. Мы выкладывались на все сто на протяжении всего турнира, так что это очень неприятное чувство – стоять здесь, ничего не добившись в таком матче», – заявил Дамсгор.