Дамсгор – после поражения от Англии: «Я просто очень разочарован. Стою с чувством пустоты»

Полузащитник сборной Дании Миккель Дамсгор поделился эмоциями после вылета своей команды с Евро-2020.
- Датчане уступили Англии со счетом 1:2.
- Решающий мяч был забит на 104-й минуте.
- Дамсгор стал автором единственного гола Дании в этом матче.
«Я просто очень разочарован. Стою здесь с чувством пустоты. Мы выкладывались на все сто на протяжении всего турнира, так что это очень неприятное чувство – стоять здесь, ничего не добившись в таком матче», – заявил Дамсгор.
Источник: Официальный сайт УЕФА