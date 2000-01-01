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    Дамсгор – после поражения от Англии: «Я просто очень разочарован. Стою с чувством пустоты»

    Полузащитник сборной Дании Миккель Дамсгор поделился эмоциями после вылета своей команды с Евро-2020.

    • Датчане уступили Англии со счетом 1:2.
    • Решающий мяч был забит на 104-й минуте.
    • Дамсгор стал автором единственного гола Дании в этом матче.

    «Я просто очень разочарован. Стою здесь с чувством пустоты. Мы выкладывались на все сто на протяжении всего турнира, так что это очень неприятное чувство – стоять здесь, ничего не добившись в таком матче», – заявил Дамсгор.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4063

      Zubo 1 час назад

      Нужно было встречать высоко, а вы сели к самым воротам, сразу получили левый пенальти от продажных судей

      0
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      Рейтинг: +881

      Cubinec1989 2 часа назад

      В отличие от наших денежных мешков, с тяжестью передвигающихся по полю, игроки сборной Дании показали себя командой, в которой все бились до последнего

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