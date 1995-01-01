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    Азмун травмировался на сборе «Зенита»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выступил после товарищеского матча против «Вердера» (2:2). Он сообщил о травме форварда Сердара Азмуна.

    «Хорошая, боевая игра. Главное, что почти все здоровы. Только Сердар Азмун получил повреждение на предыгровом занятии. Надеюсь, с ним ничего серьeзного. В остальном все здоровы.

    Постепенно стараемся подводить сборников. Главная цель, чтобы все были в хорошей форме. Наигрывать состав пока не получается, так как не можем собрать всех игроков», – сказал Семак.

    • В матче с «Вердером» «Зенит» уступал 0:2.
    • Азмун – 2-й бомбардир прошлого сезона РПЛ.
    • Новый сезон стартует для «Зенита» 17 июля встречей за Суперкубок России против «Локомотива».

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    Источник: «Чемпионат»

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