Азмун травмировался на сборе «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выступил после товарищеского матча против «Вердера» (2:2). Он сообщил о травме форварда Сердара Азмуна.

«Хорошая, боевая игра. Главное, что почти все здоровы. Только Сердар Азмун получил повреждение на предыгровом занятии. Надеюсь, с ним ничего серьeзного. В остальном все здоровы.

Постепенно стараемся подводить сборников. Главная цель, чтобы все были в хорошей форме. Наигрывать состав пока не получается, так как не можем собрать всех игроков», – сказал Семак.