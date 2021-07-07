Азмун травмировался на сборе «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выступил после товарищеского матча против «Вердера» (2:2). Он сообщил о травме форварда Сердара Азмуна.
«Хорошая, боевая игра. Главное, что почти все здоровы. Только Сердар Азмун получил повреждение на предыгровом занятии. Надеюсь, с ним ничего серьeзного. В остальном все здоровы.
Постепенно стараемся подводить сборников. Главная цель, чтобы все были в хорошей форме. Наигрывать состав пока не получается, так как не можем собрать всех игроков», – сказал Семак.
- В матче с «Вердером» «Зенит» уступал 0:2.
- Азмун – 2-й бомбардир прошлого сезона РПЛ.
- Новый сезон стартует для «Зенита» 17 июля встречей за Суперкубок России против «Локомотива».
Источник: «Чемпионат»