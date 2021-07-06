Меркель не перешел в «Сочи» год назад из-за проблем с казахстанским паспортом

Бывший полузащитник «Милана» Александер Меркель рассказал, почему сорвался его переход в «Сочи» летом 2020 года.

– С «Сочи» разговаривал в прошлом году – с руководством и тренером. Но у меня истек срок действия казахстанского паспорта.

Не обратили на это внимания – ни я, ни кто-то из федерации, допустили ошибку. Теперь, надеюсь, снова сделаем паспорт. Рассчитываю играть за сборную Казахстана.

– Из-за этого не перешли в «Сочи»? Потому что считались бы легионером?

– Да, это одна из причин.

– Контракт был уже на руках?

– Контакт был, мы разговаривали, но важно было иметь паспорт. Когда они мне позвонили, я хорошо поговорил с руководством, мне понравился проект. Было неважно – новый это клуб или старый, меня в нем хотел видеть тренер.

– Какое впечатление сложилось от общения с тренером?

– Он звонил два раза, и я понял, что он хочет видеть меня в коллективе. Жаль, что этого не случилось – в итоге «Сочи» провел неплохой сезон.