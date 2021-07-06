Меркель не перешел в «Сочи» год назад из-за проблем с казахстанским паспортом

Бывший полузащитник «Милана» Александер Меркель рассказал, почему сорвался его переход в «Сочи» летом 2020 года.
– С «Сочи» разговаривал в прошлом году – с руководством и тренером. Но у меня истек срок действия казахстанского паспорта.
Не обратили на это внимания – ни я, ни кто-то из федерации, допустили ошибку. Теперь, надеюсь, снова сделаем паспорт. Рассчитываю играть за сборную Казахстана.
– Из-за этого не перешли в «Сочи»? Потому что считались бы легионером?
– Да, это одна из причин.
– Контракт был уже на руках?
– Контакт был, мы разговаривали, но важно было иметь паспорт. Когда они мне позвонили, я хорошо поговорил с руководством, мне понравился проект. Было неважно – новый это клуб или старый, меня в нем хотел видеть тренер.
– Какое впечатление сложилось от общения с тренером?
– Он звонил два раза, и я понял, что он хочет видеть меня в коллективе. Жаль, что этого не случилось – в итоге «Сочи» провел неплохой сезон.
- Сейчас Меркель выступает в Саудовской Аравии за клуб «Аль-Фейсали».
- Рыночная стоимость хавбека – 2 миллиона евро.
- В его активе 3 матча за сборную Казахстана.