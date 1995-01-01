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    Меркель не перешел в «Сочи» год назад из-за проблем с казахстанским паспортом

    Бывший полузащитник «Милана» Александер Меркель рассказал, почему сорвался его переход в «Сочи» летом 2020 года.

    – С «Сочи» разговаривал в прошлом году – с руководством и тренером. Но у меня истек срок действия казахстанского паспорта.

    Не обратили на это внимания – ни я, ни кто-то из федерации, допустили ошибку. Теперь, надеюсь, снова сделаем паспорт. Рассчитываю играть за сборную Казахстана.

    – Из-за этого не перешли в «Сочи»? Потому что считались бы легионером?

    – Да, это одна из причин.

    – Контракт был уже на руках?

    – Контакт был, мы разговаривали, но важно было иметь паспорт. Когда они мне позвонили, я хорошо поговорил с руководством, мне понравился проект. Было неважно – новый это клуб или старый, меня в нем хотел видеть тренер.

    – Какое впечатление сложилось от общения с тренером?

    – Он звонил два раза, и я понял, что он хочет видеть меня в коллективе. Жаль, что этого не случилось – в итоге «Сочи» провел неплохой сезон.

    • Сейчас Меркель выступает в Саудовской Аравии за клуб «Аль-Фейсали».
    • Рыночная стоимость хавбека – 2 миллиона евро.
    • В его активе 3 матча за сборную Казахстана.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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