Матвиенко, Миколенко, Шапаренко – в основе Украины на матч с Англией; Санчо, Стерлинг, Кейн выйдут у англичан

Стали известны стартовые составы команд на матч 1/4 финала Евро-2020 между сборными Украины и Англии.

Украина: Бущан, Кривцов, Сидорчук, Ярмоленко, Яремчук, Шапаренко, Забарный, Миколенко, Зинченко, Караваев, Матвиенко.

Запасные: Пятов, Трубин, Соболь, Судаков, Степаненко, Марлос, Макаренко, Цыганков, Безус, Зубков, Тымчик, Довбик.

Англия: Пикфорд, Уолкер, Шоу, Райс, Стоунз, Магуайр, Кейн, Стерлинг, Филлипс, Санчо, Маунт.

Запасные: Рамсдейл, Джонстон, Грилиш, Хендерсон, Рашфорд, Триппьер, Мингс, Коди, Калверт-Льюин, Фоден, Чилуэлл, Беллингем.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на римском «Олимпико», которая начнется в 22:00 по Москве.