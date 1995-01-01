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    Матвиенко, Миколенко, Шапаренко – в основе Украины на матч с Англией; Санчо, Стерлинг, Кейн выйдут у англичан

    Стали известны стартовые составы команд на матч 1/4 финала Евро-2020 между сборными Украины и Англии.

    Украина: Бущан, Кривцов, Сидорчук, Ярмоленко, Яремчук, Шапаренко, Забарный, Миколенко, Зинченко, Караваев, Матвиенко.

    Запасные: Пятов, Трубин, Соболь, Судаков, Степаненко, Марлос, Макаренко, Цыганков, Безус, Зубков, Тымчик, Довбик.

    Англия: Пикфорд, Уолкер, Шоу, Райс, Стоунз, Магуайр, Кейн, Стерлинг, Филлипс, Санчо, Маунт.

    Запасные: Рамсдейл, Джонстон, Грилиш, Хендерсон, Рашфорд, Триппьер, Мингс, Коди, Калверт-Льюин, Фоден, Чилуэлл, Беллингем.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на римском «Олимпико», которая начнется в 22:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: УЕФА

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    Сегодня, 21:13
    Комментарии8
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      Рейтинг: +77

      Sancho010365 10 минут назад

      Все мои знакомые и большинство порядочных людей в России сидят у телевизора и болеют за нашу сборную Украины. Молодцы! Да мы не дотягиваем до Италии, Бельгии но боремся как можем!

      0
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      Рейтинг: +624

      SuperNils 1 час назад

      Англия, вперёд! За тебя вся Россия! (кроме тех, кто сразу свалил к нам с любимой Украины, как только там запахло жареным)

      1
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      Рейтинг: +7700

      САДЫЧОК > SuperNils 1 час назад

      Украина , за тебя !

      2
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      Рейтинг: +48

      VITOLD37 > SuperNils 1 час назад

      Ты слава богу не вся Россия, в основном здесь адекватные люди болеющие за соседей

      2
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      Рейтинг: +7700

      САДЫЧОК 1 час назад

      Миколенко-очень слабый , остальные Норм !

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      Рейтинг: +1406

      Marley Bob 1 час назад

      Как то хочется надеяться на качество футбола,достойного полуфинала ЕВРО.

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      Рейтинг: +8921

      Вомбат 1 час назад

      Хоть вы сегодня наверняка проиграете, но верю -- сыграете достойно.

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      Рейтинг: +416

      стоп кран > Вомбат 1 час назад

      сыграете достойно.=====Вот это главное...

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