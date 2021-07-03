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  • Президент Зеленский: «В матче с Англией болеть будет вся Украина. За Зубкова с Донбасса, за Матвиенко с Крыма. Побеждает вся Украина»

Президент Зеленский: «В матче с Англией болеть будет вся Украина. За Зубкова с Донбасса, за Матвиенко с Крыма. Побеждает вся Украина»

3 июля 2021, 00:35
25

Украинский президент Владимир Зеленский записал обращение в преддверии матча 1/4 финала Евро-2020 против Англии. Он обратил внимание, что за своих уроженцев будут болеть в разных точках страны.

«Завтра будет играть вся Украина, и болеть тоже будет вся Украина. Завтра, дай боже, будет побеждать вся Украина. Вся Украина будет болеть за Андрея Ярмоленко с Чернигова, Александра Зинченко, Руслана Малиновского из Житомира, за Александра Зубкова с Донбасса, за Николая Матвиенко с Крыма, за Романа Яремчука со Львова, за Георгия Бущана с Одессы.

Завтра на поле будет вся страна. Давайте устроим перекличку самого большого, более чем 40-миллионного фан-сектора в Европе. Начну с себя. Я – Владимир Зеленский, город – Кривой Рог, город стального характера. Я болею за свою сборную. Завтра на поле вся Украина. Завтра побеждает вся Украина», – сказал Зеленский.

  • Матч начнется в 22:00 по Москве в Риме.
  • Украина впервые вышла в 1/4 финала Евро-2020.
  • Англия на этом турнире не пропустила ни гола.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Владимира Зеленского
Чемпионат Европы Украина. Премьер-лига Украина Англия Матвиенко Николай Зубков Александр
Комментарии (25)
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knikos
1625262391
Он сказал или спел ? Играя куем на рояле ...
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BlackMurderDeco
1625275168
Ага, самая симпатичная сборная , вам в Риме по губам поводит,так , что большое недоразумение это ваш выход )
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Дедуктор
1625278643
Глыбокомыслит Зелебоба. Но проиграет то тоже вся Украёна. В чем тогда прикол? Колись, гнида.
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Алехсбургер.
1625280152
Отнимите уже у Вовочки любимую машинку. Поранится же ребёнок.
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Oldtrafford83
1625291603
Думаю он принимает таблетки под названием п.и.з.д.а.б.о.л))
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Garrincha58
1625293604
кино и немцы!!!
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R_a_i_n
1625294431
Почти все регионы так то русские(советские)) клоун
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Krd123
1625298941
Честно говоря уже достала вражда между соседями. Плевал я на новые ,,модные,, стереотипы!! Я из Краснодара я болею за Украину .
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житель СПб
1625302960
Убери руки от Крыма, продажный артист из нашей московской тусовки!
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alp
1625306547
клоун, он и на Украине клоун...
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