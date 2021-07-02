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    Президент Зеленский: «В матче с Англией болеть будет вся Украина. За Зубкова с Донбасса, за Матвиенко с Крыма. Побеждает вся Украина»

    Украинский президент Владимир Зеленский записал обращение в преддверии матча 1/4 финала Евро-2020 против Англии. Он обратил внимание, что за своих уроженцев будут болеть в разных точках страны.

    «Завтра будет играть вся Украина, и болеть тоже будет вся Украина. Завтра, дай боже, будет побеждать вся Украина. Вся Украина будет болеть за Андрея Ярмоленко с Чернигова, Александра Зинченко, Руслана Малиновского из Житомира, за Александра Зубкова с Донбасса, за Николая Матвиенко с Крыма, за Романа Яремчука со Львова, за Георгия Бущана с Одессы.

    Завтра на поле будет вся страна. Давайте устроим перекличку самого большого, более чем 40-миллионного фан-сектора в Европе. Начну с себя. Я – Владимир Зеленский, город – Кривой Рог, город стального характера. Я болею за свою сборную. Завтра на поле вся Украина. Завтра побеждает вся Украина», – сказал Зеленский.

    • Матч начнется в 22:00 по Москве в Риме.
    • Украина впервые вышла в 1/4 финала Евро-2020.
    • Англия на этом турнире не пропустила ни гола.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Владимира Зеленского

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8190

      knikos 28 минут назад

      Он сказал или спел ? Играя куем на рояле ...

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