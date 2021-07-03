Президент Зеленский: «В матче с Англией болеть будет вся Украина. За Зубкова с Донбасса, за Матвиенко с Крыма. Побеждает вся Украина»

Украинский президент Владимир Зеленский записал обращение в преддверии матча 1/4 финала Евро-2020 против Англии. Он обратил внимание, что за своих уроженцев будут болеть в разных точках страны.

«Завтра будет играть вся Украина, и болеть тоже будет вся Украина. Завтра, дай боже, будет побеждать вся Украина. Вся Украина будет болеть за Андрея Ярмоленко с Чернигова, Александра Зинченко, Руслана Малиновского из Житомира, за Александра Зубкова с Донбасса, за Николая Матвиенко с Крыма, за Романа Яремчука со Львова, за Георгия Бущана с Одессы.

Завтра на поле будет вся страна. Давайте устроим перекличку самого большого, более чем 40-миллионного фан-сектора в Европе. Начну с себя. Я – Владимир Зеленский, город – Кривой Рог, город стального характера. Я болею за свою сборную. Завтра на поле вся Украина. Завтра побеждает вся Украина», – сказал Зеленский.

Матч начнется в 22:00 по Москве в Риме.

Украина впервые вышла в 1/4 финала Евро-2020.

Англия на этом турнире не пропустила ни гола.