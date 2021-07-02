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  • «Перед Евро перенесли тур – и что толку?» Иванов – о переносе шестого тура РПЛ ради матча Россия – Хорватия

«Перед Евро перенесли тур – и что толку?» Иванов – о переносе шестого тура РПЛ ради матча Россия – Хорватия

2 июля 2021, 09:53
12

Президент «Урала» Григорий Иванов выступил против переноса 6-го тура РПЛ ради подготовки сборной России к матчу квалификации ЧМ-2022 с Хорватией. Ранее об этом попросил Станислав Черчесов.

«Я ничего не поддерживаю, тем более никакие переносы. Мы постоянно переносим. Сейчас перенесли тур – и что толку? Для того, чтобы побольше потренировались? Давайте опять перед Хорватией в угоду сборной переносить...

Пускай в своих клубах готовятся! Через игры подойдут к хорошей форме, а сейчас переносят шестой тур – я категорически против!

«Мы хотим тренироваться, мы хотим больше». А лигу и клубы никто не спрашивает! «Давайте перенесем», – Черчесов так захотел. И что с того, что перенесли тур перед Евро? Что вы сделали? Что у нас получилось хорошего? Играли здорово?

Если он хочет на пять дней больше игроков видеть, то пусть лучше смотрит как они играют в командах РПЛ», – сказал Иванов.

  • 6-й тур РПЛ заканчивается 29 августа. Матч с Хорватией состоится 1 сентября.
  • РФС перенес концовку минувшего сезона РПЛ ради подготовки к Евро-2020.
  • Сборная России заняла последнее место в группе на чемпионате Европы, набрав 3 очка.

Источник: «Спорт день за днем»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Урал Россия Черчесов Станислав Иванов Григорий
Комментарии (12)
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Боцман59rus
1625209421
)))- какое платье не надевай, внученька, говорила бабушка перед свадьбой, ночью все равно в,ы,е,б,у,т.
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САДЫЧОК
1625209556
.А , вот тут сложно не согласиться с этим товарищем.
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Axe111
1625210251
Ну типа работает усач,типа тренер)))))))))
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nemolod
1625211080
Ну ничего,тур можно и на декабрь перенести- и не жарко будет!
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alp
1625211369
как друзья вы не садитесь, в футболисты не годитесь
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paracetamol
1625212788
Сейчас перенесли тур – и что толку? Это у составителей календаря надо спросить. А во вторых, с этим физруком действительно толку нет!
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Garrincha58
1625217855
ничего не меняется пока эти старые пердуны не уйдут из футбола
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Крейсер
1625223027
Ну, прав же. И ради чего переносить? Ради последнего места в группе? Ради трусливой игры сборной, которая впятером торчит у своих ворот даже когда мяч у неё? Наоборот. Никаких переносов и спрос за результат по полной.
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Hektor 84
1625224384
Тут я с ним согласен
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Spirit_78
1625396687
Действительно, был бы смысл. Всё равно результат матча с хорватами предопределён.
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