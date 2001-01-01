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    «Перед Евро перенесли тур – и что толку?» Иванов – о переносе шестого тура РПЛ ради матча Россия – Хорватия

    Президент «Урала» Григорий Иванов выступил против переноса 6-го тура РПЛ ради подготовки сборной России к матчу квалификации ЧМ-2022 с Хорватией. Ранее об этом попросил Станислав Черчесов.

    «Я ничего не поддерживаю, тем более никакие переносы. Мы постоянно переносим. Сейчас перенесли тур – и что толку? Для того, чтобы побольше потренировались? Давайте опять перед Хорватией в угоду сборной переносить...

    Пускай в своих клубах готовятся! Через игры подойдут к хорошей форме, а сейчас переносят шестой тур – я категорически против!

    «Мы хотим тренироваться, мы хотим больше». А лигу и клубы никто не спрашивает! «Давайте перенесем», – Черчесов так захотел. И что с того, что перенесли тур перед Евро? Что вы сделали? Что у нас получилось хорошего? Играли здорово?

    Если он хочет на пять дней больше игроков видеть, то пусть лучше смотрит как они играют в командах РПЛ», – сказал Иванов.

    • 6-й тур РПЛ заканчивается 29 августа. Матч с Хорватией состоится 1 сентября.
    • РФС перенес концовку минувшего сезона РПЛ ради подготовки к Евро-2020.
    • Сборная России заняла последнее место в группе на чемпионате Европы, набрав 3 очка.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 09:53
    Комментарии8
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      Рейтинг: +11451

      paracetamol 8 минут назад

      Сейчас перенесли тур – и что толку?
      Это у составителей календаря надо спросить. А во вторых, с этим физруком действительно толку нет!

      1
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      Рейтинг: +8591

      alp 31 минуту назад

      как друзья вы не садитесь, в футболисты не годитесь

      0
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      Рейтинг: +2524

      nemolod 36 минут назад

      Ну ничего,тур можно и на декабрь перенести- и не жарко будет!

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      Рейтинг: +233

      Shamil79 39 минут назад

      мало тур перенести...надо было приостановить...не понимаете вы главного тренера...не успеваете за его иыслями

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      Рейтинг: +4482

      Ганнибал Лектор 43 минуты назад

      Гриша дело говорит, но лигой управляют заслуженные пердуны советского футбола, которые не понимают, что творят

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      Рейтинг: +3121

      Axe111 50 минут назад

      Ну типа работает усач,типа тренер)))))))))

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      Рейтинг: +7666

      САДЫЧОК 1 час назад

      .А , вот тут сложно не согласиться с этим товарищем.

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      Рейтинг: +23627

      Боцман59rus 1 час назад

      )))- какое платье не надевай, внученька, говорила бабушка перед свадьбой, ночью все равно в,ы,е,б,у,т.

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