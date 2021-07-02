«Перед Евро перенесли тур – и что толку?» Иванов – о переносе шестого тура РПЛ ради матча Россия – Хорватия

Президент «Урала» Григорий Иванов выступил против переноса 6-го тура РПЛ ради подготовки сборной России к матчу квалификации ЧМ-2022 с Хорватией. Ранее об этом попросил Станислав Черчесов.
«Я ничего не поддерживаю, тем более никакие переносы. Мы постоянно переносим. Сейчас перенесли тур – и что толку? Для того, чтобы побольше потренировались? Давайте опять перед Хорватией в угоду сборной переносить...
Пускай в своих клубах готовятся! Через игры подойдут к хорошей форме, а сейчас переносят шестой тур – я категорически против!
«Мы хотим тренироваться, мы хотим больше». А лигу и клубы никто не спрашивает! «Давайте перенесем», – Черчесов так захотел. И что с того, что перенесли тур перед Евро? Что вы сделали? Что у нас получилось хорошего? Играли здорово?
Если он хочет на пять дней больше игроков видеть, то пусть лучше смотрит как они играют в командах РПЛ», – сказал Иванов.
- 6-й тур РПЛ заканчивается 29 августа. Матч с Хорватией состоится 1 сентября.
- РФС перенес концовку минувшего сезона РПЛ ради подготовки к Евро-2020.
- Сборная России заняла последнее место в группе на чемпионате Европы, набрав 3 очка.