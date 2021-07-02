Энрике – о сборной Испании: «Не видел на Евро более сильную команду»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался о своей команде перед матчем 1/4 финала Евро-2020 со Швейцарией.
«Видел ли на Евро более сильную команду, чем Испания? Нет.
Наша оборона – одна из лучших на турнире. Посмотрите на статистику. Были индивидуальные ошибки, но в целом настрой отличный. То, как мы защищались в последние 10 минут, вызывает исключительно приятные эмоции», – сказал Энрике.
- Испания сыграет со Швейцарией сегодня, 2 июля.
- Начало матча в Санкт-Петербурге – в 19:00 мск.
Источник: сайт УЕФА