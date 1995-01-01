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    Энрике – о сборной Испании: «Не видел на Евро более сильную команду»

    Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался о своей команде перед матчем 1/4 финала Евро-2020 со Швейцарией.

    «Видел ли на Евро более сильную команду, чем Испания? Нет.

    Наша оборона – одна из лучших на турнире. Посмотрите на статистику. Были индивидуальные ошибки, но в целом настрой отличный. То, как мы защищались в последние 10 минут, вызывает исключительно приятные эмоции», – сказал Энрике.

    • Испания сыграет со Швейцарией сегодня, 2 июля.
    • Начало матча в Санкт-Петербурге – в 19:00 мск.

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    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 08:51
    Комментарии2
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      Рейтинг: +687

      Artemka444 34 минуты назад

      что то он явно переоценивает свою сборную!!!!

      0
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      Рейтинг: +989

      mig28 > Artemka444 16 минут назад

      ну а что он должен был сказать?!))) головой, вероятно, понимает, что это не так...но для прессы говорит как должен сказать

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