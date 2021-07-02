Энрике – о сборной Испании: «Не видел на Евро более сильную команду»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался о своей команде перед матчем 1/4 финала Евро-2020 со Швейцарией.

«Видел ли на Евро более сильную команду, чем Испания? Нет.

Наша оборона – одна из лучших на турнире. Посмотрите на статистику. Были индивидуальные ошибки, но в целом настрой отличный. То, как мы защищались в последние 10 минут, вызывает исключительно приятные эмоции», – сказал Энрике.