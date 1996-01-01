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    Зинченко, Погба и Торрес – в символической сборной 1/8 финала Евро-2020 по версии WhoScored

    Статистический портал WhoScored составил символическую сборную из лучших игроков 1/8 финала Евро-2020.

    Вратарь: Тибо Куртуа (Бельгия);

    Защитники: Франческо Ачерби, Леонардо Спинаццола (оба – Италия), Томаш Калас (Чехия), Сезар Аспиликуэта (Испания);

    Полузащитники: Ферран Торрес (Испания), Поль Погба (Франция), Томаш Голеш (Чехия), Александр Зинченко (Украина);

    Нападающие: Каспер Дольберг (Дания), Харис Сеферович (Швейцария).

    Определились все пары 1/4 финала Евро-2020

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    Источник: WhoScored

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5033

      Fusballer 2 часа назад

      Старичок Торрес по прежнему крут!

      0
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      Рейтинг: -35

      Igreks 2 часа назад

      Очень приятно видеть Зину среди сильнейших, да еще и с таким баллом
      За Украину!!!!

      2
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      Рейтинг: +515

      R_a_i_n 2 часа назад

      Без Рукаку состав какой-то не полноценный. Ведь правда??

      0
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