Зинченко, Погба и Торрес – в символической сборной 1/8 финала Евро-2020 по версии WhoScored

Старичок Торрес по прежнему крут!
Статистический портал WhoScored составил символическую сборную из лучших игроков 1/8 финала Евро-2020.
Вратарь: Тибо Куртуа (Бельгия);
Защитники: Франческо Ачерби, Леонардо Спинаццола (оба – Италия), Томаш Калас (Чехия), Сезар Аспиликуэта (Испания);
Полузащитники: Ферран Торрес (Испания), Поль Погба (Франция), Томаш Голеш (Чехия), Александр Зинченко (Украина);
Нападающие: Каспер Дольберг (Дания), Харис Сеферович (Швейцария).
Определились все пары 1/4 финала Евро-2020