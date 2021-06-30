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  • Форвард сборной Украины Беседин пропустит полгода из-за травмы. Он порвал «кресты» в матче со Швецией

Форвард сборной Украины Беседин пропустит полгода из-за травмы. Он порвал «кресты» в матче со Швецией

30 июня 2021, 18:14
28

Главный врач киевского «Динамо» Андрей Шморгун рассказал о сроках восстановления форварда сборной Украины Артема Беседина, получившего травму в матче 1/8 финала Евро со Швецией (2:1, дополнительное время).

«Артему Беседину было проведено МРТ-обследование. На снимках МРТ у него есть частичное повреждение задней крестообразной связки, частичное повреждение внутренней и наружной боковой связок, а также перелом мыщелков бедренной кости без смещения.

От удара прямой ногой у Беседина случилась гиперэкстензия (переразгибание) в коленном суставе, которая вызвала такую обширную травму.

Сейчас мы проводим консультации с травматологами и хирургами по поводу тактики лечения. Предварительно это консервативное лечение. Сроки восстановления – около шести месяцев», – сказал Шморгун.

Матвиенко: «Победа над Швецией посвящена травмированному Беседину»

Источник: официальный сайт «Динамо»
Чемпионат Европы Украина Швеция Динамо К Беседин Артем Даниэльсон Маркус
Комментарии (28)
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TANNER
1625066373
За такие фолы нужно отстранять от футбола к примеру на пол года/год. Момент даже близок не был к игровому, он целенаправленно летел прямой ногой в колено, задрав свою культяпку на пол метра.
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"supermax"
1625066807
очень страшный эпизод на самом деле
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maygli
1625067083
Ну как я и говорил минимум полгода, просто у меня была аналогичная травма, правда сам я идти не мог. Очень обидная и неприятная травма, здоровья Артёму.
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кто там
1625067157
Беседин вышел из строя на пол года + дальнейшие шансы на рецидив и прочие болячки. А Маркусу что? Отстранение от игр сборной на пару матчей? Не особо справедливо.
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portero
1625067803
Всё-таки шведы костоломы....
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ilichkadr
1625071456
Серьёзная травма. Похоже, что шестью месяцами не обойдётся. Здоровья Артёму.
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САДЫЧОК
1625074988
Страшное фото .этот Даниэльсон ещё и специально это сделал.Позор такому футболисту!
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САДЫЧОК
1625075190
Если бы Беседин не был бы натренирован-100% перелом ноги !
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dovakin
1625075643
Не ожидал такого грубейшего подката от шведского игрока. Это было свинство! Скорейшего выздоровления Беседину.
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kosmonaft
1625076017
во дворе за такую игру морду били
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