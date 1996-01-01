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    Форвард сборной Украины Беседин пропустит полгода из-за травмы. Он порвал «кресты» в матче со Швецией

    Главный врач киевского «Динамо» Андрей Шморгун рассказал о сроках восстановления форварда сборной Украины Артема Беседина, получившего травму в матче 1/8 финала Евро со Швецией (2:1, дополнительное время).

    «Артему Беседину было проведено МРТ-обследование. На снимках МРТ у него есть частичное повреждение задней крестообразной связки, частичное повреждение внутренней и наружной боковой связок, а также перелом мыщелков бедренной кости без смещения.

    От удара прямой ногой у Беседина случилась гиперэкстензия (переразгибание) в коленном суставе, которая вызвала такую обширную травму.

    Сейчас мы проводим консультации с травматологами и хирургами по поводу тактики лечения. Предварительно это консервативное лечение. Сроки восстановления – около шести месяцев», – сказал Шморгун.

    Матвиенко: «Победа над Швецией посвящена травмированному Беседину»

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    Источник: официальный сайт «Динамо»

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    Сегодня, 18:14
    Комментарии7
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      Рейтинг: +48627

      portero 37 минут назад

      Всё-таки шведы костоломы....

      1
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      Рейтинг: +1439

      кто там 48 минут назад

      Беседин вышел из строя на пол года + дальнейшие шансы на рецидив и прочие болячки.
      А Маркусу что? Отстранение от игр сборной на пару матчей? Не особо справедливо.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +48627

      portero > кто там 34 минуты назад

      Штаф бы еще выставляли на лечение игрока и потерю трудоспособности оплачивать...

      2
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      Рейтинг: +4752

      maygli 49 минут назад

      Ну как я и говорил минимум полгода, просто у меня была аналогичная травма, правда сам я идти не мог.
      Очень обидная и неприятная травма, здоровья Артёму.

      3
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      Рейтинг: +7028

      "supermax" 54 минуты назад

      очень страшный эпизод на самом деле

      5
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      Рейтинг: +235

      TANNER 1 час назад

      За такие фолы нужно отстранять от футбола к примеру на пол года/год. Момент даже близок не был к игровому, он целенаправленно летел прямой ногой в колено, задрав свою культяпку на пол метра.

      4
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      Рейтинг: +446

      SinyaaPyll > TANNER 36 минут назад

      Вздор. Никакой целенаправленности не было.

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