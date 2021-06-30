Форвард сборной Украины Беседин пропустит полгода из-за травмы. Он порвал «кресты» в матче со Швецией

Главный врач киевского «Динамо» Андрей Шморгун рассказал о сроках восстановления форварда сборной Украины Артема Беседина, получившего травму в матче 1/8 финала Евро со Швецией (2:1, дополнительное время).

«Артему Беседину было проведено МРТ-обследование. На снимках МРТ у него есть частичное повреждение задней крестообразной связки, частичное повреждение внутренней и наружной боковой связок, а также перелом мыщелков бедренной кости без смещения.

От удара прямой ногой у Беседина случилась гиперэкстензия (переразгибание) в коленном суставе, которая вызвала такую обширную травму.

Сейчас мы проводим консультации с травматологами и хирургами по поводу тактики лечения. Предварительно это консервативное лечение. Сроки восстановления – около шести месяцев», – сказал Шморгун.

За фол на Беседине был удален игрок Швеции Маркус Даниэльсон .

. В 1/4 финала Украина сыграет против Англии (3 июля).

Украина впервые вышла в 1/4 финала Евро.

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