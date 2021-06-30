Бенитес прибыл на базу «Эвертона». Сегодня его представят в качестве главного тренера

Бывший главный тренер «Реала» и «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес приехал на базу «Эвертона».

По информации Sky Sports, 61-летний испанец должен встретиться с представителями тренерского штаба команды: Данканом Фергюсоном, Лейтоном Бэйнсом и Дэвидом Ансвортом.

Ожидается, что сегодня Бенитес будет представлен в качестве главного тренера «Эвертона». Он подпишет контракт с клубом на три года.

Ранее фанаты «Эвертона» выразили недовольство назначением Бенитеса, разместив угрожающий баннер перед его домом в графстве Мерсисайд.

Болельщики не хотят видеть в команде тренера, ранее возглавлявшего принципиального соперника «Эвертона» – «Ливерпуль».

Бенитес тренировал «Ливерпуль» с 2004 по 2010-й год и вместе с ним выиграл Лигу чемпионов.