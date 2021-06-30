Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    2 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    3 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?

    Бенитес прибыл на базу «Эвертона». Сегодня его представят в качестве главного тренера

    Бывший главный тренер «Реала» и «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес приехал на базу «Эвертона».

    По информации Sky Sports, 61-летний испанец должен встретиться с представителями тренерского штаба команды: Данканом Фергюсоном, Лейтоном Бэйнсом и Дэвидом Ансвортом.

    Ожидается, что сегодня Бенитес будет представлен в качестве главного тренера «Эвертона». Он подпишет контракт с клубом на три года.

    • Ранее фанаты «Эвертона» выразили недовольство назначением Бенитеса, разместив угрожающий баннер перед его домом в графстве Мерсисайд.
    • Болельщики не хотят видеть в команде тренера, ранее возглавлявшего принципиального соперника «Эвертона» – «Ливерпуль».
    • Бенитес тренировал «Ливерпуль» с 2004 по 2010-й год и вместе с ним выиграл Лигу чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:51
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86925
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66624
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru