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    «Мы знаем, где ты живешь. Не подписывай». Фанаты «Эвертона» оставили баннер возле дома Бенитеса

    Фанаты «Эвертона» продолжают выражать несогласие с предстоящим назначением Рафаэля Бенитеса на пост главного тренера клуба.

    Минувшей ночью неизвестные разместили угрожающий баннер перед домом 61-летнего испанца в графстве Мерсисайд.

    «Мы знаем, где ты живешь. Не подписывай», – написано на баннере.

    • По информации Sky Sports, Бенитес возглавит «Эвертон» на этой неделе.
    • Фанаты не хотят видеть в команде тренера, ранее возглавлявшего принципиального соперника «Эвертона» – «Ливерпуль».
    • Бенитес тренировал «Ливерпуль» с 2004 по 2010-й год и вместе с ним выиграл Лигу чемпионов.

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    Источник: Goal.com

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1007

      zarsm 4 минуты назад

      Красавцы))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +544

      tarasofka 1 час назад

      хохложопые киевляне примерно так же себя вели по отношению к луческу. а он привёл их к чемпионству.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3860

      TOMSON > tarasofka 45 минут назад

      И что теперь? У нас только победами все измеряется?
      Уверен многим фанам Киева это чемпионство, как кость в горле..

      3
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      ...
      Рейтинг: +15

      Alex_1971 > TOMSON 23 минуты назад

      Не многим а всем !!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3117

      FENIX-SL 1 час назад

      ахаххахахахахахахаха
      вот это интересно!

      0
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