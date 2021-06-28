«Мы знаем, где ты живешь. Не подписывай». Фанаты «Эвертона» оставили баннер возле дома Бенитеса

Фанаты «Эвертона» продолжают выражать несогласие с предстоящим назначением Рафаэля Бенитеса на пост главного тренера клуба.
Минувшей ночью неизвестные разместили угрожающий баннер перед домом 61-летнего испанца в графстве Мерсисайд.
«Мы знаем, где ты живешь. Не подписывай», – написано на баннере.
- По информации Sky Sports, Бенитес возглавит «Эвертон» на этой неделе.
- Фанаты не хотят видеть в команде тренера, ранее возглавлявшего принципиального соперника «Эвертона» – «Ливерпуль».
- Бенитес тренировал «Ливерпуль» с 2004 по 2010-й год и вместе с ним выиграл Лигу чемпионов.
Источник: Goal.com