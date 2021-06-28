«Мы знаем, где ты живешь. Не подписывай». Фанаты «Эвертона» оставили баннер возле дома Бенитеса

Фанаты «Эвертона» продолжают выражать несогласие с предстоящим назначением Рафаэля Бенитеса на пост главного тренера клуба.

Минувшей ночью неизвестные разместили угрожающий баннер перед домом 61-летнего испанца в графстве Мерсисайд.

«Мы знаем, где ты живешь. Не подписывай», – написано на баннере.