Sky Sports: Бенитес подписал контракт с «Эвертоном» на три года. Завтра его представят болельщикам

Бывший главный тренер «Реала» и «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес возглавит «Эвертон».

По информации Sky Sport, клуб из Ливерпуля подписал контракт с 61-летним испанцем на три года. Тренера должны представить завтра, 30 июня.