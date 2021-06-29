Sky Sports: Бенитес подписал контракт с «Эвертоном» на три года. Завтра его представят болельщикам

Бывший главный тренер «Реала» и «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес возглавит «Эвертон».
По информации Sky Sport, клуб из Ливерпуля подписал контракт с 61-летним испанцем на три года. Тренера должны представить завтра, 30 июня.
- Ранее фанаты «Эвертона» выразили недовольство назначением Бенитеса, разместив угрожающий баннер перед его домом в графстве Мерсисайд.
- Болельщики не хотят видеть в команде тренера, ранее возглавлявшего принципиального соперника «Эвертона» – «Ливерпуль».
- Бенитес тренировал «Ливерпуль» с 2004 по 2010-й год и вместе с ним выиграл Лигу чемпионов.
Источник: Sky Sports