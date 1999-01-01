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    Sky Sports: Бенитес подписал контракт с «Эвертоном» на три года. Завтра его представят болельщикам

    Бывший главный тренер «Реала» и «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес возглавит «Эвертон».

    По информации Sky Sport, клуб из Ливерпуля подписал контракт с 61-летним испанцем на три года. Тренера должны представить завтра, 30 июня.

    • Ранее фанаты «Эвертона» выразили недовольство назначением Бенитеса, разместив угрожающий баннер перед его домом в графстве Мерсисайд.
    • Болельщики не хотят видеть в команде тренера, ранее возглавлявшего принципиального соперника «Эвертона» – «Ливерпуль».
    • Бенитес тренировал «Ливерпуль» с 2004 по 2010-й год и вместе с ним выиграл Лигу чемпионов.

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    Источник: Sky Sports

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