«Будем наслаждаться игрой Дениса». «Химки» продлят контракт с Глушаковым

34-летний полузащитник Денис Глушаков останется в «Химках». С ним продлят контракт, истекающий сегодня, 30 июня.

«С Денисом все хорошо, мы в ближайшее время окончательно подпишем. Обо всех деталях договорились, остались только бюрократические моменты. Можно сказать, что уже все подписано, другого пути у нас нет. Будем наслаждаться игрой Дениса в составе «Химок», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.