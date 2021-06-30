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    «Будем наслаждаться игрой Дениса». «Химки» продлят контракт с Глушаковым

    34-летний полузащитник Денис Глушаков останется в «Химках». С ним продлят контракт, истекающий сегодня, 30 июня.

    «С Денисом все хорошо, мы в ближайшее время окончательно подпишем. Обо всех деталях договорились, остались только бюрократические моменты. Можно сказать, что уже все подписано, другого пути у нас нет. Будем наслаждаться игрой Дениса в составе «Химок», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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