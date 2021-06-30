Зинченко – самый молодой автор гола Украины в истории Евро

Александр Зинченко забил за сборную Украины на Евро-2020 против Швеции в возрасте 24 лет и 196 дней. Моложе него никто на Евро за украинцев не забивал.

Более молодым автором гола Украины в финальной стадии Евро/ЧМ становился Андрей Русол (23 года, ЧМ-2006, матч против Саудовской Аравии).

Для Зинченко это 1-й гол на Евро/ЧМ.

В 1/4 финала Украина сыграет против Англии.

Украина впервые вышла в 1/4 финала Евро.

Зинченко – лучший футболист матча Украина – Швеция. Он забил гол и отдал ассист