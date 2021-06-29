Журналист Скира: «Джака согласовал контракт с «Ромой»

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака хочет перейти в другой клуб. Он уже согласовал личный контракт.
«Джака пытается присоединиться к «Роме». Он согласовал контракт до 2025 года. Римляне ведут переговоры с «Арсеналом», который просит за швейцарца 23 миллиона евро», – написал инсайдер Николо Скира.
- Видеть Джаку в «Роме» хочет главный тренер Жозе Моуринью.
- В минувшем сезоне Джака провел за «Арсенал» 45 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.
Источник: твиттер Николо Скиры