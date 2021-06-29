Журналист Скира: «Джака согласовал контракт с «Ромой»

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака хочет перейти в другой клуб. Он уже согласовал личный контракт.

«Джака пытается присоединиться к «Роме». Он согласовал контракт до 2025 года. Римляне ведут переговоры с «Арсеналом», который просит за швейцарца 23 миллиона евро», – написал инсайдер Николо Скира.