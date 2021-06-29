Льорис: «Пенальти – это лотерея, нам не повезло. Мы должны были заканчивать игру при счете 3:1»

Вратарь сборной Франции Уго Льорис прокомментировал поражение в матче 1/8 финала Евро-2020 с Швейцарией (3:3, 4:5 – по пенальти).

«Мы отдали все силы, оставили все на поле. Пенальти – это лотерея, и нам не повезло. Теперь нужно справиться с болью.

Мы должны были заканчивать игру при счете 3:1. Но это футбол. За такие моменты мы его любим, но такие моменты приносят боль.

Мбаппе не забил пенальти? У нас нет права на оговорки. Мы побеждаем и проигрываем вместе», – сказал Льорис.

Только Мбаппе не реализовал свою попытку в серии послематчевых пенальти.

Франция проиграла вторую серию пенальти подряд. Первая была в финале ЧМ-2006.

Франция не вышла в 1/4 финала Евро / ЧМ впервые с 2010 года.

Мбаппе: «Прошу прощения за промах с пенальти. Я хотел помочь команде, но провалился»