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  • Льорис: «Пенальти – это лотерея, нам не повезло. Мы должны были заканчивать игру при счете 3:1»

Льорис: «Пенальти – это лотерея, нам не повезло. Мы должны были заканчивать игру при счете 3:1»

29 июня 2021, 10:59
6

Вратарь сборной Франции Уго Льорис прокомментировал поражение в матче 1/8 финала Евро-2020 с Швейцарией (3:3, 4:5 – по пенальти).

«Мы отдали все силы, оставили все на поле. Пенальти – это лотерея, и нам не повезло. Теперь нужно справиться с болью.

Мы должны были заканчивать игру при счете 3:1. Но это футбол. За такие моменты мы его любим, но такие моменты приносят боль.

Мбаппе не забил пенальти? У нас нет права на оговорки. Мы побеждаем и проигрываем вместе», – сказал Льорис.

  • Только Мбаппе не реализовал свою попытку в серии послематчевых пенальти.
  • Франция проиграла вторую серию пенальти подряд. Первая была в финале ЧМ-2006.
  • Франция не вышла в 1/4 финала Евро / ЧМ впервые с 2010 года.

Мбаппе: «Прошу прощения за промах с пенальти. Я хотел помочь команде, но провалился»

Источник: Get French Football News
Чемпионат Европы Франция Льорис Уго Мбаппе Килиан
Комментарии (6)
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NewLife
1624955310
После прекрасного гола Погба счет стал 3:1, и до конца игры оставалось всего около15 мин. Погба показал африканские танцы. Французы посчитали дело сделанным и вместе с тренером расслабились. Швейцарцы ни на минуту не дрогнули, проявили силу духа, и наказали пижонов, неспроста их в древности считали самыми грозными воинами-наемниками в Европе.
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DeStar
1624964240
вот вы и закончили играть после 3:1. а потом так и не начали
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Soccerdealer63
1624983137
Очень трудно выйтииз за игрового стола и зафиксировать прибыль))) Всегда кажется, что "ещё один круг" и всё!))) И всегда этот круг является разорительным и проигрышным)
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serglider
1625000255
Собственно французики и закончили играть при счете 3 : 1, только швейцарцы продолжали играть, в отличии от них)))
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