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    Льорис: «Пенальти – это лотерея, нам не повезло. Мы должны были заканчивать игру при счете 3:1»

    Вратарь сборной Франции Уго Льорис прокомментировал поражение в матче 1/8 финала Евро-2020 с Швейцарией (3:3, 4:5 – по пенальти).

    «Мы отдали все силы, оставили все на поле. Пенальти – это лотерея, и нам не повезло. Теперь нужно справиться с болью.

    Мы должны были заканчивать игру при счете 3:1. Но это футбол. За такие моменты мы его любим, но такие моменты приносят боль.

    Мбаппе не забил пенальти? У нас нет права на оговорки. Мы побеждаем и проигрываем вместе», – сказал Льорис.

    • Только Мбаппе не реализовал свою попытку в серии послематчевых пенальти.
    • Франция проиграла вторую серию пенальти подряд. Первая была в финале ЧМ-2006.
    • Франция не вышла в 1/4 финала Евро / ЧМ впервые с 2010 года.

    Мбаппе: «Прошу прощения за промах с пенальти. Я хотел помочь команде, но провалился»

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    Источник: Get French Football News

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    Сегодня, 10:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8686

      NewLife 22 минуты назад

      После прекрасного гола Погба счет стал 3:1, и до конца игры оставалось всего около15 мин. Погба показал африканские танцы. Французы посчитали дело сделанным и вместе с тренером расслабились. Швейцарцы ни на минуту не дрогнули, проявили силу духа, и наказали пижонов, неспроста их в древности считали самыми грозными воинами-наемниками в Европе.

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      Рейтинг: +6359

      Cleaner 30 минут назад

      Так не доводите дело до пенальти! С Таким СОСТАВОМ проиграть команде из страны, которую и на карте не каждый сможет отыскать. Для Франции это позор.

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