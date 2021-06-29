Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Франция не вышла в четвертьфинал Евро/ЧМ впервые с 2010 года

    Сборная Франции проиграла Швейцарии (3:3, 4:5 – по пенальти) в матче 1/8 финала Евро-2020.

    Франция не вышла в четвертьфинал крупного турнира впервые с 2010 года. В четырех предыдущих розыгрышах (Евро в 2012 и 2016 году, ЧМ в 2014 и 2018 году) французы неизменно доходили до этой стадии.

    • Сборная Швейцарии впервые с 1954 года вышла в 1/4 финала Евро/ЧМ.
    • Карим Бензема оформил дубль за 103 секунды. Это второй результат в истории Евро.
    • Только Килиан Мбаппе не реализовал свою попытку в серии послематчевых пенальти.

    Мбаппе: «Прошу прощения за промах с пенальти. Я хотел помочь команде, но провалился»

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.06.2021 07:55
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +846

      sined1951 29 июня 2021, 14:44

      Дешаму оценка неудовлетворително. Имея в распоряжении таких классных игроков не смог настроить команду. Французы играли слишком вальяжно, особенно в 1-м тайме. Думал во 2-м тайме соберутся, увеличат темп, улучшат игру в пас и выправят ситуацию, но ничего этого не произошло. С такими игроками и не выходить в четвертьфинал-этопозорно.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > sined1951 29 июня 2021, 15:59

      эти футболисты тянут на себя одеяло и в своих клубах слишком часто неиграют и на 70% , слишком много понтов...
      удивительно что они с немцами отпахали дружненько...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +399

      guron88 29 июня 2021, 13:09

      Какая ж трагедия, для избалованных победами галлов! Ничего, пусть отдохнут, отдышатся... Погба, пусть свою горделивость в жопу запрячет, а то привык нос задирать непомерно. Свысока на всех смотрит... Звезда, бл..ть.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1109

      qawzsexdr 29 июня 2021, 09:58

      Да, Швейцария это топ сборная, не то что наша сборная России.
      Хотя забыл, нашим ведь просто не повезло, да и вообще у Дании была сверх мотивация (поэтому и проиграли), а с Финляндия этот шальной гол был запланирован (и зачем было напрягаться до и после него)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28706

      silver29 29 июня 2021, 09:23

      До матча ставил на Швейцарию, ну вот не нравится мне заносчивость и спесивость петухов ((( К тому же много африканцев, а это люди настроения, только пошло у них что-то не так и все нет стержня, а швейцарцы как не крути показали волю и характер.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7392

      Старикан 29 июня 2021, 09:01

      Читаю новости..."Министр спорта Франции Роксана Марасиняню призвала болельщиков национальной футбольной сборной отказаться от поездки в Санкт-Петербург на матч 1/4 финала чемпионата Европы"...Ахахах...Сглазила!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11