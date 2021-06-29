Франция не вышла в четвертьфинал Евро/ЧМ впервые с 2010 года

Сборная Франции проиграла Швейцарии (3:3, 4:5 – по пенальти) в матче 1/8 финала Евро-2020.

Франция не вышла в четвертьфинал крупного турнира впервые с 2010 года. В четырех предыдущих розыгрышах (Евро в 2012 и 2016 году, ЧМ в 2014 и 2018 году) французы неизменно доходили до этой стадии.

Сборная Швейцарии впервые с 1954 года вышла в 1/4 финала Евро/ЧМ.

Карим Бензема оформил дубль за 103 секунды. Это второй результат в истории Евро.

Только Килиан Мбаппе не реализовал свою попытку в серии послематчевых пенальти.

Мбаппе: «Прошу прощения за промах с пенальти. Я хотел помочь команде, но провалился»