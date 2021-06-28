«Барселона» подтвердила, что Дембеле выбыл до октября

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле перенес операцию в связи с травмой двуглавой мышцы правого бедра.
Сроки восстановления француза после хирургического вмешательства составят четыре месяца, то есть он будет лечиться до октября.
24-летнего футболиста оперировали в Финляндии под наблюдением клубных врачей.
- Дембеле провел два матча на Евро-2020, результативными действиями не отметился.
- В минувшем сезоне Примеры он забил 6 голов и сделал 3 ассиста в 30 матчах.
- По информации Mundo Deportivo, «Барса» получит 2,5 миллиона евро от ФИФА в качестве компенсации за травму форварда.
Источник: Официальный сайт «Барселоны»