«Барселона» подтвердила, что Дембеле выбыл до октября

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле перенес операцию в связи с травмой двуглавой мышцы правого бедра.

Сроки восстановления француза после хирургического вмешательства составят четыре месяца, то есть он будет лечиться до октября.

24-летнего футболиста оперировали в Финляндии под наблюдением клубных врачей.