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    «Барселона» подтвердила, что Дембеле выбыл до октября

    Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле перенес операцию в связи с травмой двуглавой мышцы правого бедра.

    Сроки восстановления француза после хирургического вмешательства составят четыре месяца, то есть он будет лечиться до октября.

    24-летнего футболиста оперировали в Финляндии под наблюдением клубных врачей.

    • Дембеле провел два матча на Евро-2020, результативными действиями не отметился.
    • В минувшем сезоне Примеры он забил 6 голов и сделал 3 ассиста в 30 матчах.
    • По информации Mundo Deportivo, «Барса» получит 2,5 миллиона евро от ФИФА в качестве компенсации за травму форварда.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

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