Mundo Deportivo: ФИФА выплатит «Барселоне» 2,5 миллиона компенсации за травму Дембеле

«Барселона» получит компенсацию от ФИФА за травму полузащитника сборной Франции Усмана Дембеле на Евро-2020.
24-летний футболист пропустит четыре месяца из-за травмы бедра. Ему потребуется операция.
По информации Mundo Deportivo, организация выплатит «Барселоне» около 2,5 миллиона евро, если Дембеле действительно пропустит четыре месяца.
- Выплата компенсаций за травму игрока во время турниров сборных – стандартная практика ФИФА.
- Клубы получают выплаты в случае, если футболист выбывает на срок более 28 дней.
- Выплаты производятся в расчете 20 548 евро за день простоя.
Источник: Mundo Deportivo