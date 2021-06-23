Mundo Deportivo: ФИФА выплатит «Барселоне» 2,5 миллиона компенсации за травму Дембеле

«Барселона» получит компенсацию от ФИФА за травму полузащитника сборной Франции Усмана Дембеле на Евро-2020.

24-летний футболист пропустит четыре месяца из-за травмы бедра. Ему потребуется операция.

По информации Mundo Deportivo, организация выплатит «Барселоне» около 2,5 миллиона евро, если Дембеле действительно пропустит четыре месяца.