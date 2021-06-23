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    Mundo Deportivo: ФИФА выплатит «Барселоне» 2,5 миллиона компенсации за травму Дембеле

    «Барселона» получит компенсацию от ФИФА за травму полузащитника сборной Франции Усмана Дембеле на Евро-2020.

    24-летний футболист пропустит четыре месяца из-за травмы бедра. Ему потребуется операция.

    По информации Mundo Deportivo, организация выплатит «Барселоне» около 2,5 миллиона евро, если Дембеле действительно пропустит четыре месяца.

    • Выплата компенсаций за травму игрока во время турниров сборных – стандартная практика ФИФА.
    • Клубы получают выплаты в случае, если футболист выбывает на срок более 28 дней.
    • Выплаты производятся в расчете 20 548 евро за день простоя.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 14:49
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +86711

      zigbert 32 минуты назад

      Для Барселоны хоть какое то удовлетворение.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2858

      Алехсбургер. 57 минут назад

      Э,алё,а Юрию Валентиновичу полтосик заслать?!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1383

      кто там 1 час назад

      Не стоило бы, но по факту должны.

      Вот смотришь и понимаешь, что есть всё же какая никакая справедливость.

      Помню как барса этого уголька уводила из БД, что он устраивал забастовки и т.д., к такой грязи прибегали и сейчас приятно смотреть, что этот уголёк 80% времени травмирован, а те 140(или сколько млн) вылетели в трубу))0 то же касается и коутиньки)

      Хотя справедливости ради, Барселона хоть за деньги покупает игроков и не у своих конкурентов в отличии от баварки.

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