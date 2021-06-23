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  • Mundo Deportivo: ФИФА выплатит «Барселоне» 2,5 миллиона компенсации за травму Дембеле

Mundo Deportivo: ФИФА выплатит «Барселоне» 2,5 миллиона компенсации за травму Дембеле

23 июня 2021, 14:49
4

«Барселона» получит компенсацию от ФИФА за травму полузащитника сборной Франции Усмана Дембеле на Евро-2020.

24-летний футболист пропустит четыре месяца из-за травмы бедра. Ему потребуется операция.

По информации Mundo Deportivo, организация выплатит «Барселоне» около 2,5 миллиона евро, если Дембеле действительно пропустит четыре месяца.

  • Выплата компенсаций за травму игрока во время турниров сборных – стандартная практика ФИФА.
  • Клубы получают выплаты в случае, если футболист выбывает на срок более 28 дней.
  • Выплаты производятся в расчете 20 548 евро за день простоя.

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Чемпионат Европы Барселона Франция Дембеле Усман
Комментарии (4)
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кто там
1624449261
Не стоило бы, но по факту должны. Вот смотришь и понимаешь, что есть всё же какая никакая справедливость. Помню как барса этого уголька уводила из БД, что он устраивал забастовки и т.д., к такой грязи прибегали и сейчас приятно смотреть, что этот уголёк 80% времени травмирован, а те 140(или сколько млн) вылетели в трубу))0 то же касается и коутиньки) Хотя справедливости ради, Барселона хоть за деньги покупает игроков и не у своих конкурентов в отличии от баварки.
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Алехсбургер.
1624450851
Э,алё,а Юрию Валентиновичу полтосик заслать?!
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zigbert
1624452368
Для Барселоны хоть какое то удовлетворение.
Ответить
Cules2013
1624517133
А этого хватит на лечение?
Ответить
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