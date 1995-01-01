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    L’Equipe: Усман Дембеле пропустит четыре месяца из-за травмы

    Нападающий «Барселоны» и сборной Франции Усман Дембеле выбыл из строя до октября.

    По информации L’Equipe, футболист пропустит четыре месяца из-за травмы бедра. Ему потребуется операция.

    Скорее всего, хирургическое вмешательство будет проведено в Финляндии, где француза уже дважды оперировали.

    • Дембеле провел два матча на Евро-2020, результативными действиями не отметился.
    • В минувшем сезоне Примеры он забил 6 годов и сделал 3 ассиста в 30 матчах.
    • Франция в третьем туре Евро сыграет с Португалией.

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    Источник: L’Equipe

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