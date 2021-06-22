L’Equipe: Усман Дембеле пропустит четыре месяца из-за травмы

Нападающий «Барселоны» и сборной Франции Усман Дембеле выбыл из строя до октября.

По информации L’Equipe, футболист пропустит четыре месяца из-за травмы бедра. Ему потребуется операция.

Скорее всего, хирургическое вмешательство будет проведено в Финляндии, где француза уже дважды оперировали.