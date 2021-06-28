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  • Алексей Березуцкий: «Говорю футболистам, чтобы они сами регулировали игру. Тренера никто не слышит»

Алексей Березуцкий: «Говорю футболистам, чтобы они сами регулировали игру. Тренера никто не слышит»

28 июня 2021, 16:30
8

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о подготовке клуба к новому сезону.

«Говорю футболистам, чтобы они сами регулировали игру. Если вы заметили, я не кричу со скамейки. Может быть, я буду кричать, когда начнутся официальные матчи, не знаю. Но я точно знаю, что даже два центральных защитника иногда не могут докричаться друг до друга, и тренера с бровки никто не слышит.

Поэтому, сейчас я делают это специально, хотя мне очень хочется их скорректировать по ходу встречи, и пару фраз я все-таки бросил. Но я хочу, чтобы они сами учились регулировать игру, потому что наш тренерский штаб не сможет выйти на поле в официальном матче.

Слышно меня со скамейки тоже не будет. Это должно идти от них. В перерыве всегда можно покорректировать, остальное – это их время», – сказал Березуцкий.

  • Алексей Березуцкий возглавил ЦСКА вместо Ивицы Олича, который покинул клуб 15 июня.
  • Помощником Березуцкого стал Григорий Бабаян.
  • Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.

Источник: ютуб-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Алексей
Комментарии (8)
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shahor
1624888969
Будучи футболистом,Алексей Березуцкий никогда не был уличён в избыточном,да и в обычном уровне интеллекта.От того же Сергея Семака,например.И теперече,занимая пост главного тренера, Алексей не изменяет сей славной традиции.Ни слова о тактике,"физике" и прочей зауми.Разбираются исключительно децебелы.А если сарказм оставить за скобками,то от подобных интервью обычного болельщика ЦСКА полнейшая безнадёга охватывает.
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vladimir-7
1624891903
Главный тренер, чтобы ему не кричать, использует условные знаки руками и пальцами, а так же использует моменты, когда игрок находится рядом и может передать необходимую информацию партнеру.
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general.lizyukov
1624904120
Хорошо устроился. Всё сами пусть делают, а если что - они тебя не слышат. Что он за дурака включает?
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paracetamol
1624953759
Этот типа Саламыча: кинул мячик и говорит: вы там попинайте полчасика.
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Arrow10
1624960762
Похоже Леху поставили действительно добить клуб , видимо не смотря на то , что у Олича опыта было хоть и мало , человек хотел построить достойный клуб.
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