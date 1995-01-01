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    Алексей Березуцкий: «Говорю футболистам, чтобы они сами регулировали игру. Тренера никто не слышит»

    Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о подготовке клуба к новому сезону.

    «Говорю футболистам, чтобы они сами регулировали игру. Если вы заметили, я не кричу со скамейки. Может быть, я буду кричать, когда начнутся официальные матчи, не знаю. Но я точно знаю, что даже два центральных защитника иногда не могут докричаться друг до друга, и тренера с бровки никто не слышит.

    Поэтому, сейчас я делают это специально, хотя мне очень хочется их скорректировать по ходу встречи, и пару фраз я все-таки бросил. Но я хочу, чтобы они сами учились регулировать игру, потому что наш тренерский штаб не сможет выйти на поле в официальном матче.

    Слышно меня со скамейки тоже не будет. Это должно идти от них. В перерыве всегда можно покорректировать, остальное – это их время», – сказал Березуцкий.

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    Источник: ютуб-канал ЦСКА

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