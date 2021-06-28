Алексей Березуцкий: «Говорю футболистам, чтобы они сами регулировали игру. Тренера никто не слышит»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о подготовке клуба к новому сезону.

«Говорю футболистам, чтобы они сами регулировали игру. Если вы заметили, я не кричу со скамейки. Может быть, я буду кричать, когда начнутся официальные матчи, не знаю. Но я точно знаю, что даже два центральных защитника иногда не могут докричаться друг до друга, и тренера с бровки никто не слышит.

Поэтому, сейчас я делают это специально, хотя мне очень хочется их скорректировать по ходу встречи, и пару фраз я все-таки бросил. Но я хочу, чтобы они сами учились регулировать игру, потому что наш тренерский штаб не сможет выйти на поле в официальном матче.

Слышно меня со скамейки тоже не будет. Это должно идти от них. В перерыве всегда можно покорректировать, остальное – это их время», – сказал Березуцкий.