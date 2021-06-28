Главные новости дня. Чехия и Бельгия вышли в 1/4 финала Евро, Карпин не хочет тренировать сборную России

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Спайич может перейти из «Краснодара» в «Бешикташ»

Карпин: «В сборную России абсолютно не хочу. Ну, а зачем?»

«Бавария» отдала Нюбеля в аренду в «Монако» на два года

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