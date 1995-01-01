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    Кокорин хочет остаться в «Фиорентине». Его будущее будет зависеть от нового тренера

    Нападающий Александр Кокорин хочет и дальше выступать за «Фиорентину».

    Клуб готов рассмотреть предложения о трансфере 30-летнего россиянина, однако сам форвард не хочет уходить из команды и собирается побороться за место в составе.

    Решение по будущему Кокорина примет новый тренер «Фиорентины».

    Ранее сообщалось, что интерес к нападающему проявляют команды из России и с Ближнего Востока.

    • Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» за 4,5 миллиона евро в январе 2021 года.
    • Он сыграл в четырех матчах, а пропустил из-за травм 12.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Viola News

    Футбольный сайт с эксклюзивными новостями о «Фиорентине».

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    Сегодня, 14:58
    Комментарии7
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      Рейтинг: +3108

      FENIX-SL 3 минуты назад

      еще бы
      красота же там дичайшая

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      Рейтинг: +1419

      koli4ka 4 минуты назад

      я тоже хочу в Фиринтину,сидишь себе на отполированной лавке,грызёшь семки и снегоуборочной лопатой загребаешь дИньжищА. У нас же на заводе за 6-ти дневку так накувыркаешься,что в воскресенье только спишь,ну на крайняк с друзьями 250 накатишь,а в чистом остатке по концу месяца и сорокет не получаешь на заводе,ну так и живём.

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      Рейтинг: +944

      Max Bobr 4 минуты назад

      Само собой, этот бездельник везде будет счастлив, где платят хорошие деньги и делать ничего не надо

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      Рейтинг: +14931

      JTherry 7 минут назад

      может быть Кока и хочет чего-то добиться у Фиорентины... а вчера вечером его желтую Ламборджини без номеров с Патриарших прудов эвакуировали на штрафстоянку...

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      Рейтинг: +20228

      slavutiq70 11 минут назад

      Ну а кому не хочется срубить напоследок несколько лямов , думаю больше такие фокусы у его агента не пройдут , думаю уже не осталось людей верующих в его талант,,,

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      Рейтинг: +586

      kosmonaft 38 минут назад

      уборщицей пускай остаётся

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      Рейтинг: +637

      xrrrx 39 минут назад

      побороться за место в лазарете)

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