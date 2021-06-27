Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кокорин хочет остаться в «Фиорентине». Его будущее будет зависеть от нового тренера

Кокорин хочет остаться в «Фиорентине». Его будущее будет зависеть от нового тренера

27 июня 2021, 14:58
26

Нападающий Александр Кокорин хочет и дальше выступать за «Фиорентину».

Клуб готов рассмотреть предложения о трансфере 30-летнего россиянина, однако сам форвард не хочет уходить из команды и собирается побороться за место в составе.

Решение по будущему Кокорина примет новый тренер «Фиорентины».

Ранее сообщалось, что интерес к нападающему проявляют команды из России и с Ближнего Востока.

  • Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» за 4,5 миллиона евро в январе 2021 года.
  • Он сыграл в четырех матчах, а пропустил из-за травм 12.

Источник: Viola News

Футбольный сайт с эксклюзивными новостями о «Фиорентине».

Италия. Серия А Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (26)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
xrrrx
1624795545
побороться за место в лазарете)
Ответить
slavа0508
1624797178
Ну а кому не хочется срубить напоследок несколько лямов , думаю больше такие фокусы у его агента не пройдут , думаю уже не осталось людей верующих в его талант,,,
Ответить
JTherry
1624797450
может быть Кока и хочет чего-то добиться у Фиорентины... а вчера вечером его желтую Ламборджини без номеров с Патриарших прудов эвакуировали на штрафстоянку...
Ответить
Max Bobr
1624797616
Само собой, этот бездельник везде будет счастлив, где платят хорошие деньги и делать ничего не надо
Ответить
koli4ka
1624797627
я тоже хочу в Фиринтину,сидишь себе на отполированной лавке,грызёшь семки и снегоуборочной лопатой загребаешь дИньжищА. У нас же на заводе за 6-ти дневку так накувыркаешься,что в воскресенье только спишь,ну на крайняк с друзьями 250 накатишь,а в чистом остатке по концу месяца и сорокет не получаешь на заводе,ну так и живём.
Ответить
derrik2000
1624798339
"однако сам форвард не хочет уходить из команды и собирается побороться за место в составе." А если "побороться" не захочет, то есть ещё один вариант - лазарет. )
Ответить
vladimir-7
1624800424
Нападающий Кокорин хочет и дальше выступать за Фиорентину. Не ВЫСТУПАТЬ, а НАХОДИТЬСЯ в госпитале Фиорентины.
Ответить
Сильвербой
1624804220
Года 3-4 еще перекентавиться, есть еще тупорылые клубы готовые ему платить, например Динамо или Локомотив возьмет, а потом экспертом на МатчТВ, там уже таких идиотов дох...я!!!
Ответить
Из Твери Леха
1624805102
Научился Саня на зоне, как бабло с лохов стричь.
Ответить
zigbert
1624865311
К вопросу когда желание игрока не совпадает с его возможностями.
Ответить
Главные новости
Семак прокомментировал сомнительную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
2
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
11
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
2
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
09:25
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
1
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
3
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
7
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
2
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Все новости
Все новости
Итальянский топ-клуб начал переговоры о переходе Луиса Энрике из «Зенита»
Вчера, 16:35
5
Самый дорогой футболист «Милана» объявил об уходе из клуба
Вчера, 09:58
11
«Реал» может купить за 60 миллионов француза, сыгравшего 5 матчей на ЧМ-2026
Вчера, 09:21
1
ФотоМората нашел новый клуб
28 августа
Фото«Вильярреал» подписал хавбека сборной Канады и отдал в аренду экс-игрока «МЮ»
28 августа
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
27 августа
1
«Галатасарай» вслед за Батраковым покупает игрока за 45 миллионов
26 августа
3
Вингер «Ювентуса» получил перелом в первом матче нового сезона
26 августа
ФотоКлуб АПЛ арендовал вратаря «Ювентуса»
26 августа
Канчельскис поедет на стажировку в клуб Серии A
26 августа
Фото«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
26 августа
Фото«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Фото«Лейпциг» вернул форварда, проданного 3 года назад за 60 миллионов
25 августа
Канчельскис просил переноса игры брянского «Динамо» из-за 100-летия «Фиорентины»: «Разочаровался в наших «футбольных» деятелях»
25 августа
9
Серия А. «Болонья» Тедеско проиграла в 1-м туре, «Рома» разгромила «Фиорентину»
24 августа
Серия А. «Ювентус», «Милан» и «Аталанта» выиграли в 1-м туре
23 августа
Серия А. «Интер» начал защиту титула с крупной победы
22 августа
Фото«Наполи» арендовал игрока «Челси»
22 августа
«Динамо Мх» назвало цену на Аззи для ЦСКА
22 августа
Игрок «Динамо Мх» хочет перейти в ЦСКА
22 августа
2
Фото«Интер» купил за 30 миллионов полузащитника «Ливерпуля»
21 августа
Фото«Ювентус» расторг контракт с игроком за 80 миллионов, который 4 года провел в аренде
21 августа
1
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
21 августа
ЦСКА и два европейских клуба интересуются защитником махачкалинского «Динамо»
20 августа
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
20 августа
6
Клуб Тедеско сделал запрос по игроку «Балтики»
20 августа
1
Игрок «Ювентуса» получил травму после подката болельщика
20 августа
Фото«Ювентус» арендовал вратаря «Тоттенхэма»
19 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+