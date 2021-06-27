Кокорин хочет остаться в «Фиорентине». Его будущее будет зависеть от нового тренера

Нападающий Александр Кокорин хочет и дальше выступать за «Фиорентину».
Клуб готов рассмотреть предложения о трансфере 30-летнего россиянина, однако сам форвард не хочет уходить из команды и собирается побороться за место в составе.
Решение по будущему Кокорина примет новый тренер «Фиорентины».
Ранее сообщалось, что интерес к нападающему проявляют команды из России и с Ближнего Востока.
- Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» за 4,5 миллиона евро в январе 2021 года.
- Он сыграл в четырех матчах, а пропустил из-за травм 12.
Источник: Viola News
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