Кокорин хочет остаться в «Фиорентине». Его будущее будет зависеть от нового тренера

Нападающий Александр Кокорин хочет и дальше выступать за «Фиорентину».

Клуб готов рассмотреть предложения о трансфере 30-летнего россиянина, однако сам форвард не хочет уходить из команды и собирается побороться за место в составе.

Решение по будущему Кокорина примет новый тренер «Фиорентины».

Ранее сообщалось, что интерес к нападающему проявляют команды из России и с Ближнего Востока.