«СЭ»: «Фиорентина» готова продать Кокорина

очищение прошёл, за копейки можно вернуть, у нас играл хорошо, хряки визжали)
Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин близок к уходу из клуба, утверждает «СЭ».
По информации источника, итальянский клуб готов продать 30-летнего россиянина, если по его трансферу поступит адекватное предложение.
Интерес к нападающему проявляют команды из России и с Ближнего Востока.
- В январе Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор он принял участие только в 4 матчах.
- Игрок из-за травм пропустил 12 встреч.