«СЭ»: «Фиорентина» готова продать Кокорина

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин близок к уходу из клуба, утверждает «СЭ».

По информации источника, итальянский клуб готов продать 30-летнего россиянина, если по его трансферу поступит адекватное предложение.

Интерес к нападающему проявляют команды из России и с Ближнего Востока.