Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    2 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам
    3 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?

    «СЭ»: «Фиорентина» готова продать Кокорина

    Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин близок к уходу из клуба, утверждает «СЭ».

    По информации источника, итальянский клуб готов продать 30-летнего россиянина, если по его трансферу поступит адекватное предложение.

    Интерес к нападающему проявляют команды из России и с Ближнего Востока.

    • В январе Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор он принял участие только в 4 матчах.
    • Игрок из-за травм пропустил 12 встреч.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:32
    Комментарии26
    ...
    • ...
      Рейтинг: +514

      tarasofka 7 минут назад

      очищение прошёл, за копейки можно вернуть, у нас играл хорошо, хряки визжали)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20657

      bset 14 минут назад

      Что бы кто ни говорил, он один из самых талантливых российских футболистов за последние 10 лет, если не самый. Его история должна войти во все учебники для юных футболистов - как легко можно просрать свой талант и ничего не показать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      wago42 23 минуты назад

      Как ваши ставки мужики?Не надоело сливать последнее??? Вот нормальный ресурс с инфой vp-tennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе).
      Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13131

      Dominator777 28 минут назад

      Агент Кокоши не просто агент, а Superagent - это же надо умудриться впихнуть игрока, уровень которого был ниже уровня игроков РПЛ, в серию А!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4385

      Виталий Орехов 44 минуты назад

      Ну, вот и забвение пришло...Прощай, Санек.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13261

      Garrincha58 51 минуту назад

      это мечта Фиорентины избавиться от ненужных лепестков фиалки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6294

      Cleaner 56 минут назад

      В Спартак!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Там такие опытные игроки нужны.)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20222

      slavutiq70 59 минут назад

      Интересно дальше посмотреть на талант агента впаривать этого скамеечника с высокой зарплатой,,,,продолжение впереди,,,,

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15429

      derrik2000 1 час назад

      А Саня упрётся и никуда не уйдёт до окончания контракта!
      )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12432

      Skull_Boy 1 час назад

      В Сочи сойдет

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86771
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66527
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru