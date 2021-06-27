Евро-2020. Бельгия выбила действующего чемпиона Португалию

В матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Бельгии минимально обыграла Португалию со счетом 1:0.
Победный гол на 42-й минуте забил полузащитник бельгийцев Торган Азар.
В четвертьфинале турнира Бельгия сыграет с Италией. Встреча состоится 2 июля.
Португалия не сумела защитить чемпионский титул, добытый в 2016 году.
Евро-2020. Плей-офф. 1/8 финала
Бельгия – Португалия – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 1:0 – Т. Азар, 42.
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Вермален, Менье, Витсель, Тилеманс, Де Брюйне (Мертенс, 48), Т. Азар (Дендокер, 90+5), Э. Азар (Карраско, 87), Лукаку.
Португалия: Патрисиу, Далот, Пепе, Диаш, Геррейру, Моутинью (Фелиш, 55), Саншеш (Оливейра, 78), Б. Силва (Фернандеш, 55), Палинья (Перейра, 78), Жота (Силва, 70), Роналду.
Предупреждения: Вермален, 72; Алдервейрелд, 82 – Палинья, 45; Далот, 51; Пепе, 77.