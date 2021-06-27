Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Евро-2020. Бельгия выбила действующего чемпиона Португалию

27 июня 2021, 23:55
41

В матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Бельгии минимально обыграла Португалию со счетом 1:0.

Победный гол на 42-й минуте забил полузащитник бельгийцев Торган Азар.

В четвертьфинале турнира Бельгия сыграет с Италией. Встреча состоится 2 июля.

Португалия не сумела защитить чемпионский титул, добытый в 2016 году.

Евро-2020. Плей-офф. 1/8 финала

Бельгия – Португалия – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Т. Азар, 42.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Вермален, Менье, Витсель, Тилеманс, Де Брюйне (Мертенс, 48), Т. Азар (Дендокер, 90+5), Э. Азар (Карраско, 87), Лукаку.

Португалия: Патрисиу, Далот, Пепе, Диаш, Геррейру, Моутинью (Фелиш, 55), Саншеш (Оливейра, 78), Б. Силва (Фернандеш, 55), Палинья (Перейра, 78), Жота (Силва, 70), Роналду.

Предупреждения: Вермален, 72; Алдервейрелд, 82 – Палинья, 45; Далот, 51; Пепе, 77.

Календарь Евро-2020

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат Европы Бельгия Португалия
Комментарии (41)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Andrering87
1624827443
Бельгия не заслужила победы, Португалия по игре была лучше...
Ответить
JI e x a
1624827512
Жаль Португалию, по игре просто размазали Бельгию, а по результату...
Ответить
PAREVG.
1624827588
Я думаю Италия сильнее Бельгии, и должна их проходить.
Ответить
Vladarg
1624827985
Португалия больше хотела выиграть,Бельгия-больше смогла это сделать.
Ответить
JTherry
1624828236
Португалия играла лучше, но побеждает тот, кому везет больше, Азар забил, а Кришу не повезло, хотя все штрафные доверяли бить ему... а до рекорда было так близко... в 1/4 собирается любопытная компашка, кто следующий...?
Ответить
portero
1624828304
Бельгию с прходом в следующий этап. Жаль Кевин выбыл, да и сегодня он был явно не в лучшей форме....
Ответить
Marley Bob
1624828695
Португалия на прошлом ЕВРО смотрелась менее интересно,чем на этом,но смогла стать Чемпионом,возможно,что фортуна сегодня вернула им должок.по игре они были сильнее соперника,но...это футбол.
Ответить
Красногорск_Фан
1624830664
Бельгийцы сильны, Португалии не повезло. По игре смотрелась не хуже как минимум. Спасибо Португалии за яркие игры.
Ответить
Ловкий Бубен
1624835201
Как Витцель в Зените натренировался , заглядение, прошёл школу футбола
Ответить
zigbert
1624861188
Португалия наиграла как минимум на ничью. Но везение отвернулось в этом матче от них.
Ответить
Главные новости
Семак прокомментировал сомнительную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
3
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
12
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
2
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
09:25
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
1
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
3
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
7
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
2
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+