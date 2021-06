Роналду бросил капитанскую повязку после вылета с Евро-2020

В матче 1/8 финала Евро-2020 Бельгия минимально обыграла Португалию со счетом 1:0.

После окончания игры форвард португальцев Криштиану Роналду бросил капитанскую повязку на газон.

36-летний футболист сделал подобное во второй раз за три месяца. В марте он выбросил повязку после ошибочно незасчитанного гола в ворота Сербии (2:2).

Ronaldo threw his armband to the ground after Portugal was eliminated by Belgium from #Euro2020. #Portugal #BEL #POR pic.twitter.com/YY7LNKu8vD