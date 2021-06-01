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    Познер – о приглашении Черчесова на интервью: «Он не придет, это совершенно очевидно»

    Журналист Владимир Познер рассказал о желании взять интервью у главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

    • Россия не смогла выйти из группы на Евро-2020.
    • Черчесов приходил на интервью к Познеру после ЧМ-2018. Тогда сборная дошла до четвертьфинала.

    – Я бы хотел, но он не придет, это совершенно очевидно. Тогда он приходил на волне, очень успешным, героем, всеобщим любимцем. Сегодня все по-другому.

    Многие даже его винят в том, что произошло на чемпионате, хотя я считаю, что это несправедливо. Так что был бы интересный разговор, попытаться действительно разобраться, в чем дело, но я уверен, что он мне откажет сейчас.

    – Если бы он пришел, что бы вы в первую очередь хотели бы его спросить?

    – Я бы хотел спросить, насколько для него неожиданным был этот результат. Был ли это шок или все-таки в глубине души он понимал, что команда у него не очень сильная.

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    Источник: сайт Владимира Познера

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +438

      SinyaaPyll 47 минут назад

      С недожурналистом Познером интересного разговора не получилось бы. Когда Черчесов пришёл на интервью в 2018-м, он спросил: нет ли политики в том, что ФИФА поставила Украину в рейтинге сборных выше России?

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      Рейтинг: +6310

      Cleaner 48 минут назад

      Познер, сейчас, на эмоциях, ни в чем разобраться нельзя. Позови Черчесова в сентябре, тогда и поговорите спокойно. А сейчас Станислав не придет и правильно сделает.

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      Рейтинг: +3756

      mutabor0992 1 час назад

      Чабан-сыкло!!!

      1
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      Рейтинг: +4501

      solodealer 1 час назад

      Приглашай ПРАВИЛЬНО!
      Черчесов - это МУТКО!
      ПОБРИТЫЙ НАЛЫСО И С УСАМИ!)))

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      Рейтинг: +18649

      vladimir-7 1 час назад

      Познер, понятно, что ты футбольный специалист авторитетный, конечно, причем здесь главный тренер Черчесов, он же только наблюдатель за играми.

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