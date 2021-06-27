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  • Познер – о приглашении Черчесова на интервью: «Он не придет, это совершенно очевидно»

Познер – о приглашении Черчесова на интервью: «Он не придет, это совершенно очевидно»

27 июня 2021, 20:30
6

Журналист Владимир Познер рассказал о желании взять интервью у главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

  • Россия не смогла выйти из группы на Евро-2020.
  • Черчесов приходил на интервью к Познеру после ЧМ-2018. Тогда сборная дошла до четвертьфинала.

– Я бы хотел, но он не придет, это совершенно очевидно. Тогда он приходил на волне, очень успешным, героем, всеобщим любимцем. Сегодня все по-другому.

Многие даже его винят в том, что произошло на чемпионате, хотя я считаю, что это несправедливо. Так что был бы интересный разговор, попытаться действительно разобраться, в чем дело, но я уверен, что он мне откажет сейчас.

– Если бы он пришел, что бы вы в первую очередь хотели бы его спросить?

– Я бы хотел спросить, насколько для него неожиданным был этот результат. Был ли это шок или все-таки в глубине души он понимал, что команда у него не очень сильная.

Источник: сайт Владимира Познера
Чемпионат Европы Россия Черчесов Станислав
Комментарии (6)
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vladimir-7
1624816479
Познер, понятно, что ты футбольный специалист авторитетный, конечно, причем здесь главный тренер Черчесов, он же только наблюдатель за играми.
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mutabor0992
1624816698
Чабан-сыкло!!!
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SinyaaPyll
1624817751
С недожурналистом Познером интересного разговора не получилось бы. Когда Черчесов пришёл на интервью в 2018-м, он спросил: нет ли политики в том, что ФИФА поставила Украину в рейтинге сборных выше России?
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alex1951
1624821720
А что он скажет ......у нас никогда не говорят честно,либо минимизируют свою вину.... Пусть Познер лучше спросит : Товарищ Чабан ,а почему вас понизили ,после чемпионской Легии,за что?)))
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balam
1624822081
пакостный мужик этот Познер.Дюкова пригласи.про спортивные принципы поговорить
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Axe111
1624837101
Он может прийти только либо за ОРДЕНОМ ЛИБО ЗА ПОЗОРНЫМИ МИЛЛИОНАМИ
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