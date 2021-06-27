Познер – о приглашении Черчесова на интервью: «Он не придет, это совершенно очевидно»

Журналист Владимир Познер рассказал о желании взять интервью у главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Россия не смогла выйти из группы на Евро-2020.

Черчесов приходил на интервью к Познеру после ЧМ-2018. Тогда сборная дошла до четвертьфинала.

– Я бы хотел, но он не придет, это совершенно очевидно. Тогда он приходил на волне, очень успешным, героем, всеобщим любимцем. Сегодня все по-другому.

Многие даже его винят в том, что произошло на чемпионате, хотя я считаю, что это несправедливо. Так что был бы интересный разговор, попытаться действительно разобраться, в чем дело, но я уверен, что он мне откажет сейчас.

– Если бы он пришел, что бы вы в первую очередь хотели бы его спросить?

– Я бы хотел спросить, насколько для него неожиданным был этот результат. Был ли это шок или все-таки в глубине души он понимал, что команда у него не очень сильная.