Познер – о приглашении Черчесова на интервью: «Он не придет, это совершенно очевидно»

С недожурналистом Познером интересного разговора не получилось бы. Когда Черчесов пришёл на интервью в 2018-м, он спросил: нет ли политики в том, что ФИФА поставила Украину в рейтинге сборных выше России?
Журналист Владимир Познер рассказал о желании взять интервью у главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
- Россия не смогла выйти из группы на Евро-2020.
- Черчесов приходил на интервью к Познеру после ЧМ-2018. Тогда сборная дошла до четвертьфинала.
– Я бы хотел, но он не придет, это совершенно очевидно. Тогда он приходил на волне, очень успешным, героем, всеобщим любимцем. Сегодня все по-другому.
Многие даже его винят в том, что произошло на чемпионате, хотя я считаю, что это несправедливо. Так что был бы интересный разговор, попытаться действительно разобраться, в чем дело, но я уверен, что он мне откажет сейчас.
– Если бы он пришел, что бы вы в первую очередь хотели бы его спросить?
– Я бы хотел спросить, насколько для него неожиданным был этот результат. Был ли это шок или все-таки в глубине души он понимал, что команда у него не очень сильная.