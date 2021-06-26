Орлов: «Из состава сборной России на ЧМ-2018 только Головин прогрессирует, остальные деградировали»

Журналист и комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о проблемах сборной России.

«Надо делать новую команду, это очевидно. В 2018 году много игроков получили звание Заслуженных мастеров спорта, вопреки тем критериям, которые есть.

Только один футболист из всей этой группы прогрессирует – это Александр Головин. Остальные деградировали и играют хуже, чем три года назад. Нынешние игроки размыли титул Заслуженного мастера спорта.

Надо, чтобы главный тренер и весь тренерский штаб рассказали нам, как они провели сбор в Австрии и к чему это привело.

У сборной не выстроена игра, нет связок на футбольном поле, полузащитники ничего не создают для нападающих, форварды не помогают полузащите, всe разбалансировано. Все вопросы к тренерскому штабу», – сказал Орлов.