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  • Орлов: «Из состава сборной России на ЧМ-2018 только Головин прогрессирует, остальные деградировали»

Орлов: «Из состава сборной России на ЧМ-2018 только Головин прогрессирует, остальные деградировали»

26 июня 2021, 17:00
25

Журналист и комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о проблемах сборной России.

«Надо делать новую команду, это очевидно. В 2018 году много игроков получили звание Заслуженных мастеров спорта, вопреки тем критериям, которые есть.

Только один футболист из всей этой группы прогрессирует – это Александр Головин. Остальные деградировали и играют хуже, чем три года назад. Нынешние игроки размыли титул Заслуженного мастера спорта.

Надо, чтобы главный тренер и весь тренерский штаб рассказали нам, как они провели сбор в Австрии и к чему это привело.

У сборной не выстроена игра, нет связок на футбольном поле, полузащитники ничего не создают для нападающих, форварды не помогают полузащите, всe разбалансировано. Все вопросы к тренерскому штабу», – сказал Орлов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы Россия Головин Александр Орлов Геннадий
Комментарии (25)
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Loko_Roma
1624716280
Гена дзюбу обосрал, вот это новость
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VVM1964
1624721058
Лишить всех звания ЗМС !
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paracetamol
1624721648
Чем Головин прогрессирует, что 2 момента в начале игры с данами провалил?
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Боцман59rus
1624722360
Гена, было бы странно, если бы в свои года прогрессировал Жирков, Шунин, Кудряшов, Дзюба, Ионов. Оздоев, Кузяев,Зобнин, хоть и в самом футбольном возрасте, но потолка своего достигли. А если учесть,что тренер, мягко говоря у нас слабенький и как человек - гавно, ставящий игроков на непривычные позиции, то получаем полный ахтунг)))
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TANNER
1624724276
Прогрессирует Головин в Монако, а в сборной это чистейший единал, моменты запарывает, передачи не отдает, слишком много на себя берет и не вывозит, и за эти 3 матча вообще ничего не показал. Где здесь виден прогресс я не знаю.
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NewLife
1624731658
Почему не звучал этот строгий голос после несложных побед и незаслуженного восхваления до небес в 2018 г.? Тренера назначают и продлевают контракт люди далекие от футбола, но близкие к газу и деньгам. Имеем ожидаемый результат.
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Spirit_78
1624734291
В каком месте он увидел прогресс Головина? Он хоть что-то полезное сделал на этом Евро?
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Garrincha58
1624776622
вообще с таким тренером разве можно прогрессировать даже Головин сыграл ниже своих возможностей а какой прогресс вы ждёте Орлов от Дзюбы или Оздоева или Кузяева Кудряшова Семёнова им вообще пора завязывать со сборной зачем они там????
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BRO_football
1624776893
Нет! Вы не понимаете! Это не деградация, это стабильность! Сборная России всегда была говном и она по-прежнему им является.
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Вомбат
1624778930
Головин в Монако прогрессирует, а в сборной тоже деградирует. У Черчесова он просто бегает сам по себе. Тот ему небось велит на Дзюбу вешать, а этот тупо накидывать в борьбу не хочет. А обыгрываться ему не с кем. Надо брать игру на себя, но нет то ли желания, то ли уверенности. Вот он и носится взад-вперед без толку.
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