Орлов: «Из состава сборной России на ЧМ-2018 только Головин прогрессирует, остальные деградировали»

Гена дзюбу обосрал, вот это новость
Журналист и комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о проблемах сборной России.
«Надо делать новую команду, это очевидно. В 2018 году много игроков получили звание Заслуженных мастеров спорта, вопреки тем критериям, которые есть.
Только один футболист из всей этой группы прогрессирует – это Александр Головин. Остальные деградировали и играют хуже, чем три года назад. Нынешние игроки размыли титул Заслуженного мастера спорта.
Надо, чтобы главный тренер и весь тренерский штаб рассказали нам, как они провели сбор в Австрии и к чему это привело.
У сборной не выстроена игра, нет связок на футбольном поле, полузащитники ничего не создают для нападающих, форварды не помогают полузащите, всe разбалансировано. Все вопросы к тренерскому штабу», – сказал Орлов.
- Россияне заняли последнее место в группе Евро-2020 с Бельгией, Данией и Финляндией.
- С августа 2016 года сборную возглавляет Станислав Черчесов.
- Его контракт с РФС рассчитан до конца 2022 года.