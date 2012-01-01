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    Тикнизян: «Счастлив, что решил остаться в ЦСКА»

    Полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян рассказал о своем решении остаться в клубе, несмотря на предложение «Локомотива».

    «Переговоры были, но я понял, что хочу остаться в ЦСКА и с этим клубом добиваться хороших результатов. Счастлив, что принял такое решение.

    Я уже три года в команде, а вместе с академией в клубе уже порядка восьми-девяти лет. Для меня это уже второй дом», – сказал 22-летний футболист.

    • В минувшем сезоне Тикнизян забил 2 гола и сделал 1 ассист в 34 матчах.
    • Хавбек продлил контракт с клубом до июня 2025 года.

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    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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