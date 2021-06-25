Тикнизян: «Счастлив, что решил остаться в ЦСКА»

Полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян рассказал о своем решении остаться в клубе, несмотря на предложение «Локомотива».
«Переговоры были, но я понял, что хочу остаться в ЦСКА и с этим клубом добиваться хороших результатов. Счастлив, что принял такое решение.
Я уже три года в команде, а вместе с академией в клубе уже порядка восьми-девяти лет. Для меня это уже второй дом», – сказал 22-летний футболист.
- В минувшем сезоне Тикнизян забил 2 гола и сделал 1 ассист в 34 матчах.
- Хавбек продлил контракт с клубом до июня 2025 года.
Источник: Официальный сайт ЦСКА