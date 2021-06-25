«Спартак» вылетел на сборы в Австрию

«Спартак» отправился на первый тренировочный сбор в австрийский Филлах. Главный тренер столичного клуба Руй Витория включил в состав 25 футболистов.

Вратари: Александр Максименко, Артeм Ребров, Александр Селихов;

Защитники: Айртон, Артeм Воропаев, Илья Гапонов, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Илья Кутепов, Руслан Литвинов, Павел Маслов, Николай Рассказов;

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Максим Глушенков, Даниил Денисов, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Степан Мельников, Резиуан Мирзов, Виктор Мозес, Артeм Тимофеев, Наиль Умяров, Йоррит Хендрикс;

Нападающие: Георгий Мелкадзе, Педро Роша.