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    «Спартак» вылетел на сборы в Австрию

    «Спартак» отправился на первый тренировочный сбор в австрийский Филлах. Главный тренер столичного клуба Руй Витория включил в состав 25 футболистов.

    Вратари: Александр Максименко, Артeм Ребров, Александр Селихов;

    Защитники: Айртон, Артeм Воропаев, Илья Гапонов, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Илья Кутепов, Руслан Литвинов, Павел Маслов, Николай Рассказов;

    Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Максим Глушенков, Даниил Денисов, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Степан Мельников, Резиуан Мирзов, Виктор Мозес, Артeм Тимофеев, Наиль Умяров, Йоррит Хендрикс;

    Нападающие: Георгий Мелкадзе, Педро Роша.

    • «Спартак» будет готовиться к новому сезону в Филлахе до 5 июля.
    • Московский клуб проведет три товарищеских матча.
    • 29 июня «Спартак» сыграет с азербайджанским «Нефтчи», 2 июля – со словенским «Браво», а 5 июля – с хорватским «Шибеником».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Спартака»

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