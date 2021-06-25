«Спартак» вылетел на сборы в Австрию

«Спартак» отправился на первый тренировочный сбор в австрийский Филлах. Главный тренер столичного клуба Руй Витория включил в состав 25 футболистов.
Вратари: Александр Максименко, Артeм Ребров, Александр Селихов;
Защитники: Айртон, Артeм Воропаев, Илья Гапонов, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Илья Кутепов, Руслан Литвинов, Павел Маслов, Николай Рассказов;
Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Максим Глушенков, Даниил Денисов, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Степан Мельников, Резиуан Мирзов, Виктор Мозес, Артeм Тимофеев, Наиль Умяров, Йоррит Хендрикс;
Нападающие: Георгий Мелкадзе, Педро Роша.
- «Спартак» будет готовиться к новому сезону в Филлахе до 5 июля.
- Московский клуб проведет три товарищеских матча.
- 29 июня «Спартак» сыграет с азербайджанским «Нефтчи», 2 июля – со словенским «Браво», а 5 июля – с хорватским «Шибеником».
Источник: официальный сайт «Спартака»