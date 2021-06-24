На Евро-2020 забито 8 автоголов. Это больше, чем суммарно за 5 предыдущих турниров

Сборная Словакии была разгромлена Испанией со счетом 0:5 в матче третьего тура группового этапа Евро-2020.

Испанцы забили только три мяча из пяти. Также было два автогола, авторами которых стали Мартин Дубравка и Юрай Куцка.

В ходе текущего чемпионата Европы футболисты уже восемь раз отправляли мяч в собственные ворота. Это больше, чем за предыдущие пять розыгрышей Евро – семь автоголов.