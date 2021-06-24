Кубок Америки. Бразилия добыла волевую победу над Колумбией, забив на 100-й минуте; Эквадор и Перу сыграли вничью

В ночь на четверг состоялись два матча четвертого тура группового этапа Кубка Америки-2021 в группе B.

Сборная Эквадора не сумела одолеть Перу, несмотря на преимущество в два гола к перерыву.

Бразилия переиграла Колумбию со счетом 2:1, отличившись на десятой добавленной минуте встречи.

Кубок Америки. Группа B. 4-й тур

Эквадор – Перу – 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Тапиа (в свои ворота), 23; 2:0 – Пресиадо, 45+3; 2:1 – Лападула, 49; 2:2 – Каррильо, 54.

Бразилия – Колумбия – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Диас, 10; 1:1 – Фирмино, 78; 2:1 – Каземиро, 90+10.

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Турнирная таблица Кубка Америки