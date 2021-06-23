Фанат с ЛГБТ-флагом выбежал на поле во время гимнов перед матчем Германия – Венгрия

В эти минуты проходит решающий матч группы F Евро-2020 между сборными Германии и Венгрии. Перед стартом встречи, во время исполнения гимнов, на поле с ЛГБТ-флагом выбежал болельщик.

Фанат шел с флагом в направлении игроков, но по пути был схвачен стюардами.

Матч проходит в Мюнхене на «Альянц Арене».

В Венгрии на прошлой неделе приняли закон о запрете обмена информацией, связанной с ЛГБТ.

В Мюнхене хотели окрасить фасад «Альянц Арены» в цвета ЛГБТ, но УЕФА запретил.

Венгрия открыла счет в матче с Германией