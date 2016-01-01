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    Фанат с ЛГБТ-флагом выбежал на поле во время гимнов перед матчем Германия – Венгрия

    В эти минуты проходит решающий матч группы F Евро-2020 между сборными Германии и Венгрии. Перед стартом встречи, во время исполнения гимнов, на поле с ЛГБТ-флагом выбежал болельщик.

    Фанат шел с флагом в направлении игроков, но по пути был схвачен стюардами.

    • Матч проходит в Мюнхене на «Альянц Арене».
    • В Венгрии на прошлой неделе приняли закон о запрете обмена информацией, связанной с ЛГБТ.
    • В Мюнхене хотели окрасить фасад «Альянц Арены» в цвета ЛГБТ, но УЕФА запретил.

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    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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