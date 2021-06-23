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  • Фанат с ЛГБТ-флагом выбежал на поле во время гимнов перед матчем Германия – Венгрия

Фанат с ЛГБТ-флагом выбежал на поле во время гимнов перед матчем Германия – Венгрия

23 июня 2021, 22:39
11

В эти минуты проходит решающий матч группы F Евро-2020 между сборными Германии и Венгрии. Перед стартом встречи, во время исполнения гимнов, на поле с ЛГБТ-флагом выбежал болельщик.

Фанат шел с флагом в направлении игроков, но по пути был схвачен стюардами.

  • Матч проходит в Мюнхене на «Альянц Арене».
  • В Венгрии на прошлой неделе приняли закон о запрете обмена информацией, связанной с ЛГБТ.
  • В Мюнхене хотели окрасить фасад «Альянц Арены» в цвета ЛГБТ, но УЕФА запретил.

Венгрия открыла счет в матче с Германией

Источник: телеграм-канал Василия Конова
Чемпионат Европы Германия. Бундеслига Германия Венгрия
Комментарии (11)
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CSKA471
1624478035
Ненормальные люди
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Dr.Metal
1624479238
Так бы и написали что пе...дик выбежал, а не фанат
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Shamil79
1624479448
во время гимна...всё ещё не верят что они такие сякие...пронеси их мимо России
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Валерий2705
1624484643
П.и.з.д.а стюардам, загнобят. Фиг теперь докажут, что не гомофобы. Гей европа.
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BlackMurderDeco
1624503760
Заболотный , ты чтоль?
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kosmonaft
1624504578
пристрелить эту мразь
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Moisey
1624525801
Сколько же этих п....асов то!!!
Ответить
АКС-74У
1624559461
Нойер вышел с радужной повязкой, мэр Мюнхена хотел сделать радужную иллюминацию... больше за немцев болеть не буду, там и фамилии-то половина не немецкие.
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