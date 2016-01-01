Арустамян: «У РФС в 2016 году и близко не было планов назначать Черчесова в сборную. Назначили, так как он был единственным свободным»

там из 3х тренеров выбирали (бородюк ещё). когда общественность возмутилась, почему в списке нет ни одного молодого тренера (да хоть валеры) - номинально включили в список семака, чтобы показать, что молодых тоже типа рассматривают, но никто не доверил бы ему сборную накануне чм. у него тогда вообще не было опыта даже в уфе. в итоге страна получила усы, которые теперь хер знает как выгнать.
Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал, как происходило назначение Станислава Черчесова в сборную России в 2016 году. Изначально его не рассматривали.
«Прекрасно помню, как РФС назначал тренера в сборную после Евро-2016. Черчесов ушел из «Легии», но у РФС и близко не было планов назначать его в сборную. Даже близко. Хотели Курбана Бердыева. Но так совпало, что Бердыев планировался и в «Спартак».
И место в сборной оказалось вакантным. Черчесов оказался единственным тренером, который свободен. До этого он не фигурировал», – рассказал Арустамян на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
- С Черчесовым Россия дошла до 1/4 финала чемпионата мира-2018.
- На Евро-2020 Россия не вышла из группы.
- Контракт Черчесова действует до конца 2022 года.