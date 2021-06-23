Арустамян: «У РФС в 2016 году и близко не было планов назначать Черчесова в сборную. Назначили, так как он был единственным свободным»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал, как происходило назначение Станислава Черчесова в сборную России в 2016 году. Изначально его не рассматривали.

«Прекрасно помню, как РФС назначал тренера в сборную после Евро-2016. Черчесов ушел из «Легии», но у РФС и близко не было планов назначать его в сборную. Даже близко. Хотели Курбана Бердыева. Но так совпало, что Бердыев планировался и в «Спартак».

И место в сборной оказалось вакантным. Черчесов оказался единственным тренером, который свободен. До этого он не фигурировал», – рассказал Арустамян на ютуб-канале «Коммент.Шоу».