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  • Арустамян: «У РФС в 2016 году и близко не было планов назначать Черчесова в сборную. Назначили, так как он был единственным свободным»

Арустамян: «У РФС в 2016 году и близко не было планов назначать Черчесова в сборную. Назначили, так как он был единственным свободным»

23 июня 2021, 11:24
4

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал, как происходило назначение Станислава Черчесова в сборную России в 2016 году. Изначально его не рассматривали.

«Прекрасно помню, как РФС назначал тренера в сборную после Евро-2016. Черчесов ушел из «Легии», но у РФС и близко не было планов назначать его в сборную. Даже близко. Хотели Курбана Бердыева. Но так совпало, что Бердыев планировался и в «Спартак».

И место в сборной оказалось вакантным. Черчесов оказался единственным тренером, который свободен. До этого он не фигурировал», – рассказал Арустамян на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

  • С Черчесовым Россия дошла до 1/4 финала чемпионата мира-2018.
  • На Евро-2020 Россия не вышла из группы.
  • Контракт Черчесова действует до конца 2022 года.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав Арустамян Нобель
Комментарии (4)
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serppion
1624447454
Меняю отару Черчесовых на одного Курбана Бердыева. Со скидкой!
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Spinorr
1624450123
Иногда кажется, что Арустамян бредит. Свободен был Бердыев, хотя и шли разговоры о Спартаке, и ни один раз заявлял, что хотел тренировать сборную. И уже договорились они с Мутко, а потом - раз, и отбой. Кто-то очень-очень влиятельный не захотел, чтоб сборную России тренировал Бердыев.
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vladimir-7
1624456545
С Черчесовым это всё Мудко намутил, а сам потом сдриснул.
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Plyash
1624460824
Везёт,как известно,дуракам и пьяницам.Но в пьянстве он замечен не был...
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