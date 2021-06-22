Евро-2020. Хорватия обыграла Шотландию благодаря голу Влашича и вышла в плей-офф со второго места

Хорватия победила Шотландию (3:1) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020.

Счет на 17-й минуте открыл полузащитник ЦСКА Никола Влашич. В составе сборной Хорватии также отличились Лука Модрич и Иван Перишич. Каллум МакГрегор забил единственный гол Шотландии.

Хорватия занял второе место в группе D, опередив Чехию по разнице забитых и пропущенных мячей.

Евро-2020. Группа D. 3-й тур

Хорватия – Шотландия – 3:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Влашич, 17; 1:1 – МакГрегор, 42; 2:1 – Модрич, 62; 3:1 – Перишич, 77.

Хорватия: Ливакович, Гвардиол (Баришич, 71), Ловрен, Вида, Юранович, Ковачич, Модрич, Влашич (Иванушеч, 76), Брозович, Перишич (Ребич, 81), Петкович (Крамарич, 70).

Шотландия: Маршалл, Робертсон, Мактоминей, Хенли (Маккенна, 33), Тирни, О'Донелл (Петтерсон, 84), Армстронг (Фрейзер, 70), Макгинн, МакГрегор, Дайкс, Адамс (Нисбет, 84).

Предупреждения: Ловрен, 26 – Маккенна, 34.

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