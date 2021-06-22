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    Евро-2020. Хорватия обыграла Шотландию благодаря голу Влашича и вышла в плей-офф со второго места

    Хорватия победила Шотландию (3:1) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020.

    Счет на 17-й минуте открыл полузащитник ЦСКА Никола Влашич. В составе сборной Хорватии также отличились Лука Модрич и Иван Перишич. Каллум МакГрегор забил единственный гол Шотландии.

    Хорватия занял второе место в группе D, опередив Чехию по разнице забитых и пропущенных мячей.

    Евро-2020. Группа D. 3-й тур

    Хорватия – Шотландия – 3:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Влашич, 17; 1:1 – МакГрегор, 42; 2:1 – Модрич, 62; 3:1 – Перишич, 77.

    Хорватия: Ливакович, Гвардиол (Баришич, 71), Ловрен, Вида, Юранович, Ковачич, Модрич, Влашич (Иванушеч, 76), Брозович, Перишич (Ребич, 81), Петкович (Крамарич, 70).

    Шотландия: Маршалл, Робертсон, Мактоминей, Хенли (Маккенна, 33), Тирни, О'Донелл (Петтерсон, 84), Армстронг (Фрейзер, 70), Макгинн, МакГрегор, Дайкс, Адамс (Нисбет, 84).

    Предупреждения: Ловрен, 26 – Маккенна, 34.

    Календарь Евро-2020

    Турнирные таблицы Евро-2020

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.06.2021 23:53
    Комментарии3
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      Рейтинг: +7262

      GoLenaStop 13 минут назад

      Очень хороший матч!
      Вообще, в этой группе была интрига...
      Жаль Шотладнию, но это - ногомяч.
      Спасибо за игру!

      0
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      Рейтинг: +1558

      Spirit_78 15 минут назад

      Интересно, удержит ли ЦСКА Влашича? Хорош он, желающих на него должно быть немало в Европе.

      2
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      Рейтинг: +23294

      Боцман59rus 17 минут назад

      - красавцы, Лука молодец, но видимо на Германию)))

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