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  • Евро-2020. Хорватия обыграла Шотландию благодаря голу Влашича и вышла в плей-офф со второго места

Евро-2020. Хорватия обыграла Шотландию благодаря голу Влашича и вышла в плей-офф со второго места

22 июня 2021, 23:53
9

Хорватия победила Шотландию (3:1) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020.

Счет на 17-й минуте открыл полузащитник ЦСКА Никола Влашич. В составе сборной Хорватии также отличились Лука Модрич и Иван Перишич. Каллум МакГрегор забил единственный гол Шотландии.

Хорватия занял второе место в группе D, опередив Чехию по разнице забитых и пропущенных мячей.

Евро-2020. Группа D. 3-й тур

Хорватия – Шотландия – 3:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Влашич, 17; 1:1 – МакГрегор, 42; 2:1 – Модрич, 62; 3:1 – Перишич, 77.

Хорватия: Ливакович, Гвардиол (Баришич, 71), Ловрен, Вида, Юранович, Ковачич, Модрич, Влашич (Иванушеч, 76), Брозович, Перишич (Ребич, 81), Петкович (Крамарич, 70).

Шотландия: Маршалл, Робертсон, Мактоминей, Хенли (Маккенна, 33), Тирни, О'Донелл (Петтерсон, 84), Армстронг (Фрейзер, 70), Макгинн, МакГрегор, Дайкс, Адамс (Нисбет, 84).

Предупреждения: Ловрен, 26 – Маккенна, 34.

Календарь Евро-2020

Турнирные таблицы Евро-2020

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Хорватия Шотландия
Комментарии (9)
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Боцман59rus
1624395402
- красавцы, Лука молодец, но видимо на Германию)))
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Spirit_78
1624395523
Интересно, удержит ли ЦСКА Влашича? Хорош он, желающих на него должно быть немало в Европе.
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GoLenaStop
1624395647
Очень хороший матч! Вообще, в этой группе была интрига... Жаль Шотладнию, но это - ногомяч. Спасибо за игру!
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zsb1961
1624396947
Хорватам респект!!!
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Из Твери Леха
1624425042
Это был последний реальный шанс для Украины...пролетают они мимо 1/8
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zigbert
1624428067
Вот чем хороша Хорватия, так это тем что в нужный момент умеет сконцентрировать все свои командные усилия на результат.
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