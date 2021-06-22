Сорокин – о запросе украинского депутата: «Какие-то политики с непонятными убеждениями используют Евро для изъявления своих взглядов. Жалко на это смотреть»

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин отреагировал на попытку депутата Верховной Рады Украины Алексея Гончаренко лишить российский город права проведения оставшихся матчей континентального первенства.

«Мы не комментируем мнения политиков и общественных деятелей, относящиеся к организации Евро в России. У нас есть организатор – это УЕФА. Все аспекты организации обсуждаем только с ними.

В очередной раз какие-то политики с непонятными убеждениями используют Евро для изъявления своих взглядов и политических платформ. Жалко на это смотреть», – сказал Сорокин.