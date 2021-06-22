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  • Сорокин – о запросе украинского депутата: «Какие-то политики с непонятными убеждениями используют Евро для изъявления своих взглядов. Жалко на это смотреть»

Сорокин – о запросе украинского депутата: «Какие-то политики с непонятными убеждениями используют Евро для изъявления своих взглядов. Жалко на это смотреть»

22 июня 2021, 18:26
4

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин отреагировал на попытку депутата Верховной Рады Украины Алексея Гончаренко лишить российский город права проведения оставшихся матчей континентального первенства.

«Мы не комментируем мнения политиков и общественных деятелей, относящиеся к организации Евро в России. У нас есть организатор – это УЕФА. Все аспекты организации обсуждаем только с ними.

В очередной раз какие-то политики с непонятными убеждениями используют Евро для изъявления своих взглядов и политических платформ. Жалко на это смотреть», – сказал Сорокин.

  • В Санкт-Петербурге должны состояться еще два матча.
  • 23 июня Швеция и Польша сыграют в 3-м туре группового этапа.
  • На 4 июля запланирован четвертьфинал Евро.

Источник: «Чемпионат»
Чемпионат Европы
Комментарии (4)
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кто там
1624376764
Это на вас жалко смотреть:) Я против политики в спорте и вообще всей этой херни связанной с Россией и Украиной, но давай по факту) тот то Гончаренко прав) Каждое утро в новостях и пабликах пишут что растёт количество заражённых короной, предлагают(разыгрывают) уже и деньги и машины среди вакцинированных, скоро вообще как скот всех поведут колоться непонятной жижей. И тут - международные спортивные мероприятия с участием людей с других стран:) А как же корона и риск заражения и распространения? Как же запрет на посещения каких либо заведений в некоторых регионах, как же предложение не вакцинированных отправлять в не оплачиваемый отпуск? Или это из разряда: *Вы не понимаете - это другое?*) Если всё так плохо обстоит с этой короной, то почему не отменить в спб международные матчи?) Или сейчас дадут команду и статистика заражённых на период проведения игр резко сократиться, а после проведения о5 нарисуют нужную статистику?) Очень забавно выглядит и интересно как выкрутятся наши сказочники)
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Боцман59rus
1624377705
а нам вас слушать тошно, что Московских, что Киевских
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Drapik
1624393756
Смотрю, в комментах поддерживают урода, который принимал активное участие в сжигании людей в Одессе 2 мая 2014. Забыли, или сами такие?
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