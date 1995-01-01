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    Сорокин – о запросе украинского депутата: «Какие-то политики с непонятными убеждениями используют Евро для изъявления своих взглядов. Жалко на это смотреть»

    Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин отреагировал на попытку депутата Верховной Рады Украины Алексея Гончаренко лишить российский город права проведения оставшихся матчей континентального первенства.

    «Мы не комментируем мнения политиков и общественных деятелей, относящиеся к организации Евро в России. У нас есть организатор – это УЕФА. Все аспекты организации обсуждаем только с ними.

    В очередной раз какие-то политики с непонятными убеждениями используют Евро для изъявления своих взглядов и политических платформ. Жалко на это смотреть», – сказал Сорокин.

    • В Санкт-Петербурге должны состояться еще два матча.
    • 23 июня Швеция и Польша сыграют в 3-м туре группового этапа.
    • На 4 июля запланирован четвертьфинал Евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:26
    Комментарии5
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      Рейтинг: +23276

      Боцман59rus 38 минут назад

      а нам вас слушать тошно, что Московских, что Киевских

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      Рейтинг: +6117

      Cleaner 46 минут назад

      В России ввели ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ вакцинацию от ковида. Тех, кто не привьется до 15 июля грозят УВОЛИТЬ с работы, где зарплату лет 10 не поднимали. Больных полным полно. Врачи на вызов не едут. И при этом проводятся матчи ЧЕ по футболу. Поддерживаю Украинского депутата. Пусть питерские игры перенесут в Киев. Так будет правильно. Если только там нет третьей волны.

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      Рейтинг: +1367

      кто там 53 минуты назад

      Это на вас жалко смотреть:) Я против политики в спорте и вообще всей этой херни связанной с Россией и Украиной, но давай по факту) тот то Гончаренко прав)

      Каждое утро в новостях и пабликах пишут что растёт количество заражённых короной, предлагают(разыгрывают) уже и деньги и машины среди вакцинированных, скоро вообще как скот всех поведут колоться непонятной жижей. И тут - международные спортивные мероприятия с участием людей с других стран:) А как же корона и риск заражения и распространения? Как же запрет на посещения каких либо заведений в некоторых регионах, как же предложение не вакцинированных отправлять в не оплачиваемый отпуск? Или это из разряда: *Вы не понимаете - это другое?*)

      Если всё так плохо обстоит с этой короной, то почему не отменить в спб международные матчи?) Или сейчас дадут команду и статистика заражённых на период проведения игр резко сократиться, а после проведения о5 нарисуют нужную статистику?) Очень забавно выглядит и интересно как выкрутятся наши сказочники)

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      Рейтинг: +6117

      Cleaner > кто там 47 минут назад

      Как с выборами, так и тут. Им не привыкать выкручиваться...

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      Рейтинг: +1367

      кто там > Cleaner 43 минуты назад

      к сожалению(

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