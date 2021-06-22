Украинский депутат потребовал от УЕФА забрать у Санкт-Петербурга оставшиеся матчи Евро-2020

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что он обратился в УЕФА с целью лишить Санкт-Петербург права проведения матчей Евро-2020.

«Обратился в УЕФА с просьбой перенести матчи Евро-2020 из Санкт-Петербурга в связи с новой волной коронавируса в России.

Петербург – один из городов, принимающих Евро-2020 по футболу. На стадионе в городе должны пройти ещe два матча. При этом официальные сообщения российских властей, СМИ и статистика указывают на начало третьей волны пандемии в стране.

В связи с этим, с 17 июня в Петербурге введены новые ограничительные меры. Учитывая, что значительное ухудшение эпидемиологической обстановки в России представляет угрозу жизням болельщиков и участников чемпионата Евро-2020 по футболу, просьба рассмотреть вопрос о переносе матчей из Санкт-Петербурга в другие города», – написал Гончаренко на своей странице в фейсбуке.