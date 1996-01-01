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    Украинский депутат потребовал от УЕФА забрать у Санкт-Петербурга оставшиеся матчи Евро-2020

    Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что он обратился в УЕФА с целью лишить Санкт-Петербург права проведения матчей Евро-2020.

    «Обратился в УЕФА с просьбой перенести матчи Евро-2020 из Санкт-Петербурга в связи с новой волной коронавируса в России.

    Петербург – один из городов, принимающих Евро-2020 по футболу. На стадионе в городе должны пройти ещe два матча. При этом официальные сообщения российских властей, СМИ и статистика указывают на начало третьей волны пандемии в стране.

    В связи с этим, с 17 июня в Петербурге введены новые ограничительные меры. Учитывая, что значительное ухудшение эпидемиологической обстановки в России представляет угрозу жизням болельщиков и участников чемпионата Евро-2020 по футболу, просьба рассмотреть вопрос о переносе матчей из Санкт-Петербурга в другие города», – написал Гончаренко на своей странице в фейсбуке.

    • В Санкт-Петербурге должны состояться еще два матча.
    • 23 июня Швеция и Польша сыграют в 3-м туре группового этапа.
    • На 4 июля запланирован четвертьфинал Евро.

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    Источник: Фейсбук Алексея Гончаренко

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