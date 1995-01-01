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    В Москве запретили спортивные мероприятия с присутствием более 500 человек

    Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых ограничений в городе из-за распространения коронавирусной инфекции.

    «С 22 июня 2021 года вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек – как на открытом воздухе, так и в зданиях, строениях, сооружениях.

    Фан-зоны и танцполы должны быть закрыты независимо от количества участников мероприятия.

    В тоже время эти ограничения будут отменены, если организаторы создадут зону, «свободную от ковида», и будут допускать на мероприятие только участников, имеющих QR-коды», – говорится в заявлении Собянина.

    Пресс-служба РПЛ отреагировала на введение новых ограничений в Москве.

    «Лига ознакомилась с новым комплексом ограничительных мер, введeнных московскими властями. Говорить о том, как эти меры отразятся на допуске зрителей на матчи РПЛ сезона-2021/22, который стартует 24–25 июля, пока преждевременно.

    Лига и клубы следят за развитием ситуации. Надеемся, что принятые решения позволят улучшить эпидемиологическую ситуацию», – сообщили в РПЛ.

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    Источник: Сайт мэра Москвы Сергея Собянина

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    Сегодня, 16:39
    Комментарии5
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      Рейтинг: +18559

      vladimir-7 51 минуту назад

      Ну всё футбол надо закрывать, футболистов распускать, а болельщикам только тройками собираться.

      0
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      Рейтинг: +23257

      Боцман59rus 1 час назад

      РОСгвардия сразу будет 3.14здить, или сначала пересчитает

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      Рейтинг: +18559

      vladimir-7 > Боцман59rus 43 минуты назад

      Нет отпи**ят, а потом подсчитают.

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      Рейтинг: +23257

      Боцман59rus > vladimir-7 27 минут назад

      все правильно, так удобнее)))

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      Рейтинг: +23302

      silver29 1 час назад

      Хм, а налоги с не привитых брать не брезгуют, каждый день новые ограничения, а границу распахнули, вот и навезут новых штамов. Вообще принудительная прививка это не медицина, а ветеринария, только там не спрашивают.

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