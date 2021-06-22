В Москве запретили спортивные мероприятия с присутствием более 500 человек

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых ограничений в городе из-за распространения коронавирусной инфекции.

«С 22 июня 2021 года вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек – как на открытом воздухе, так и в зданиях, строениях, сооружениях.

Фан-зоны и танцполы должны быть закрыты независимо от количества участников мероприятия.

В тоже время эти ограничения будут отменены, если организаторы создадут зону, «свободную от ковида», и будут допускать на мероприятие только участников, имеющих QR-коды», – говорится в заявлении Собянина.

Пресс-служба РПЛ отреагировала на введение новых ограничений в Москве.

«Лига ознакомилась с новым комплексом ограничительных мер, введeнных московскими властями. Говорить о том, как эти меры отразятся на допуске зрителей на матчи РПЛ сезона-2021/22, который стартует 24–25 июля, пока преждевременно.

Лига и клубы следят за развитием ситуации. Надеемся, что принятые решения позволят улучшить эпидемиологическую ситуацию», – сообщили в РПЛ.