УЕФА запретил радужную подсветку стадиона в Мюнхене во время матча Германия – Венгрия

УЕФА отклонил инициативу мэра Мюнхена Дитера Райтера сделать радужную иллюминацию стадиона «Альянц Арена» во время матча третьего тура группового этапа Евро-2020 между сборными Германии и Венгрии.

Чиновник хотел с помощью подсветки арены в цветах ЛГБТ выразить протест против принятия венгерскими властями закона, ограничивающего распространение материалов о гомосексуальности и смене пола среди несовершеннолетних.

В УЕФА ответили, что их организация далека от вопросов политики и религии, а предлагаемая акция носит политический подтекст, поэтому принято решение ее запретить.