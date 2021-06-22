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    УЕФА запретил радужную подсветку стадиона в Мюнхене во время матча Германия – Венгрия

    УЕФА отклонил инициативу мэра Мюнхена Дитера Райтера сделать радужную иллюминацию стадиона «Альянц Арена» во время матча третьего тура группового этапа Евро-2020 между сборными Германии и Венгрии.

    Чиновник хотел с помощью подсветки арены в цветах ЛГБТ выразить протест против принятия венгерскими властями закона, ограничивающего распространение материалов о гомосексуальности и смене пола среди несовершеннолетних.

    В УЕФА ответили, что их организация далека от вопросов политики и религии, а предлагаемая акция носит политический подтекст, поэтому принято решение ее запретить.

    • Матч Германия – Венгрия состоится в среду, 23 июня.
    • Начало – в 22:00 мск.

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    Источник: «РИА Новости»

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    Сегодня, 15:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +23221

      Боцман59rus 26 минут назад

      - подсветите в Москве офис РФС на Народной

      1
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      Рейтинг: +4043

      Из Твери Леха 31 минуту назад

      А Венгрия-то молодцы. И по короне не истерят, и мигрантов гонят прочь, дак еще и дезевущиной борятся!

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