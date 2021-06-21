⚡ Евро-2020. Россия разгромно проиграла Дании и вылетела из турнира

В матче третьего тура группового этапа Евро-2020 Дания в Копенгагене победила Россию со счетом 4:1.

У россиян единственный гол забил Артем Дзюба, реализовавший пенальти. В составе датчан отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоаким Мехле.

Благодаря такому результату Дания вышла в плей-офф турнира со второго места, а Россия вылетела, заняв четвертую строчку.

Евро-2020. Группа B. 3-й тур

Россия – Дания – 1:4 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Дамсгор, 38; 0:2 – Поульсен, 59; 1:2 – Дзюба (с пенальти), 70; 1:3 – Кристенсен, 79; 1:4 – Мехле, 82.

Россия: Сафонов, Джикия, Дивеев, Кудряшов (Караваев, 67), Фернандес, Кузяев (Мухин, 67), Оздоев (Жемалетдинов, 61), Зобнин, Миранчук (Соболев, 61), Головин, Дзюба.

Дания: Шмейхель, Кьер, Мехле, А. Кристенсен, Вестергор, Делэни (Йенсен, 86), Васс (Ларсен, 60), Хейбьерг, Поульсен (Дольберг, 60), Брайтвайт (Корнелиус, 85), Дамсгор (Нергор, 72).

Предупреждения: Кудряшов, 28; Дивеев, 75 – Делэни, 57.

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