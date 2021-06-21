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    ⚡ Евро-2020. Россия разгромно проиграла Дании и вылетела из турнира

    В матче третьего тура группового этапа Евро-2020 Дания в Копенгагене победила Россию со счетом 4:1.

    У россиян единственный гол забил Артем Дзюба, реализовавший пенальти. В составе датчан отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоаким Мехле.

    Благодаря такому результату Дания вышла в плей-офф турнира со второго места, а Россия вылетела, заняв четвертую строчку.

    Евро-2020. Группа B. 3-й тур

    Россия – Дания – 1:4 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Дамсгор, 38; 0:2 – Поульсен, 59; 1:2 – Дзюба (с пенальти), 70; 1:3 – Кристенсен, 79; 1:4 – Мехле, 82.

    Россия: Сафонов, Джикия, Дивеев, Кудряшов (Караваев, 67), Фернандес, Кузяев (Мухин, 67), Оздоев (Жемалетдинов, 61), Зобнин, Миранчук (Соболев, 61), Головин, Дзюба.

    Дания: Шмейхель, Кьер, Мехле, А. Кристенсен, Вестергор, Делэни (Йенсен, 86), Васс (Ларсен, 60), Хейбьерг, Поульсен (Дольберг, 60), Брайтвайт (Корнелиус, 85), Дамсгор (Нергор, 72).

    Предупреждения: Кудряшов, 28; Дивеев, 75 – Делэни, 57.

    Календарь Евро-2020

    Турнирные таблицы Евро-2020

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    21.06.2021 23:49
    Комментарии138
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      Рейтинг: +275

      За Московский ЦСКА 1 минуту назад

      Зачем вы ехали на этот евро, бараны? Сборная, вы стадо баранов, вы ничтожества, вы просто никто и звать вас никак!!! Я вас ненавижу!!! РФС, пожинай плоды гребанного лимита!!!

      3
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      Рейтинг: +1143

      serglider > За Московский ЦСКА 2 минуты назад

      Как зачем!? Срубили бабосов... неплохо отдохнули в австрийских Альпах, к стати, там недалеко и живет наш тренер овцевод-рыболов)))

      4
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      ...
      Рейтинг: +6969

      "supermax" > За Московский ЦСКА 2 минуты назад

      Не нужно никого ненавидеть... просто футбола у нас нет... Все держится на откатах ))

      2
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      Рейтинг: +358

      tarasofka 1 минуту назад

      во, украина временно на 4 месте из 6 команд, занявших 3 место в группе. интересно, удержат ли. но вряд ли.

      0
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      Рейтинг: +15

      Vitaga 1 минуту назад

      в менталитете русских - безосновательная надежда на ЧУДО. только нет в реальности чудес или они не для нас происходят. будь то глупая надежда на доброго Царя - но приходят туда одни жулики или бездарности= только тут нужна реальная честная ЛИЧНОСТЬ.....будь то вера в наш футбол=только для этого действительно нужна КОМАНДА и ТРЕНЕР.
      Черчесов вполне мог бы рулить средненьким европейским клубом - где игроки ответственны сами по себе и не нуждаются в особой мотивировке. наши же - получающие даже по европейским меркам большие гонорары но не соответствующие по своим качествам этим гонорарам - должны быть супер мотивированы или ТРЕНЕРОМ или волшебным пенделем. чего усатый никак не мог сделать. для нашего футбола - он не тренер. я предсказывал аналогичный с Бельгией итог - к сожалению так и вышло

      0
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      Рейтинг: +1286

      x-x-x-x-x 2 минуты назад

      надо же было менять Миранчука и Кузяева вместо Зюбы который весь матч ничего не сделал.от него только потери. да езе выпустили Жамалатдинова который тоже не уровен. как и говорил Головин,Кузяев,Миранчук(и брат тоже далжен был быть с ними), Зобнин и Оздоев с Марио плюс Сафонов которые нормально умеют играть. да еще Семенова вместо Дивеева.Соболева ч старте надо было без Зюбы

      0
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      Рейтинг: +2119

      Валерий2705 > x-x-x-x-x 1 минуту назад

      Оздоев умеет играть? Во что интересно?

      1
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      Рейтинг: +1156

      Atom2020 2 минуты назад

      Лозунг сборной России по футболу: "Позоримся за ваши деньги!" ... кучка дармоедов-миллионеров

      1
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      Рейтинг: +11615

      ВетеR 2 минуты назад

      Стас, ты космос

      1
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      Рейтинг: +15285

      derrik2000 2 минуты назад

      Прочитал предыдущие комментарии...
      Хорошо, что НИКТО не написал, что, мол, ВСЁ НАЧАЛОСЬ с "косяка" Зобнина.
      Правильно практически все подметили:
      ВСЁ НАЧАЛОСЬ, когда "эффективные манагеры" обнулённого непричёмыша назначили главным тренером сборной России уССатого, жирного, самовлюблённого чемпиона Польши.
      Всё продолжилось ("правильной дорогой идёте, товариСЧ") после "стояния" у своих ворот в матче 1Ъ8 финала ЧМ и ДИКОГО ФАРТА Акинфеева, отразившего решающий пенальти.
      Тогда в России стало ЗМС по футболу больше, чем у с.учки блох!!!
      ЗА ЧТО???
      Не удивлюсь, что с благословления обнулёныша уССатый ещё долго будет править бал в нашей сбродной, а полено отметит в качестве нападающего ещё и своё 50-летие.

      В общем, РОССИЙСКИЙ ХУТБОЛ - отражение жизни в стране.
      Что имеем - то и имеем.
      Вернее, КТО ИМЕЕТ у нас, ТОТ И БУДЕТ ИМЕТЬ.
      СЛАВА П.Е.Д.Р.О.С.А.М!

      8
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      Рейтинг: +8821

      Вомбат > derrik2000 3 минуты назад

      Зачет!

      1
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      ...
      Рейтинг: +3316

      Semenycch > derrik2000 3 минуты назад

      Что не свинья, то наверняка подонок. Этот тренер совсем недавно феерично подготовил сборную к ЧМ!

      1
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      Рейтинг: +7878

      knikos > derrik2000 45 секунд назад

      Ты , мля , президента не трогай ! Он , что , должен ещё и за футболом следить ? А , если в твоём подъезде грязно , он должен уборщицу отправить , или сам помыть ? Он занят мировыми делами , обстановка сейчас такая . А Усатого РФС назначил , а не Путин . Вот дебилизм , мля ...Либераст грёбаный ...

      0
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      ...
      Рейтинг: +2817

      aaaaahhhh > derrik2000 38 секунд назад

      заметь уже и хоккей на уровень футбола выходит:)))

      1
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      Рейтинг: +1522

      GermanVo 2 минуты назад

      Как не прискорбно признавать, но реально наш уровень очень низкий. У Головина много неплохих скилов, но какой-то недоделанный. Зобнин, как вялый х, который иногда напрягался. зюба разве нападающий? Разве фактурные напы такие, как Леванд, Рони, Лукаку скидывают партнёрам? Они проламывают, пропихивают, отталкивают, а этот все матчи скидывает, и то в большинстве случаев не точно. В самоотдаче их не упрекнёшь, видно, как весь матч в отбор вступали, в подкаты стелились. Но надо ехать в европу играть, пусть не в самые сильные команды ТОП-5, а не в нашем чемпионате сидеть сытыми, довольными, без всякой мотивации.

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      Рейтинг: +2119

      Валерий2705 2 минуты назад

      Ничего удивительного не произошло. Дания заслуживает выхода со второго места, так как Финам проиграла лишь из-за случая с Эриксеном, с Бельгией смотрелись круто, если бы не Де Брюйне. Ну а наших жопоногов просто деклассировала. И всё в этой группе закономерно, единственное конечно - фины, такие же жопоноги, набравшие свои очки лишь волей случая. Ну а нашим в плей-офф нечего делать. Стас - ты космос!

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      Рейтинг: +47

      Stream Lost 2 минуты назад

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