Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ⚡ Евро-2020. Россия разгромно проиграла Дании и вылетела из турнира

⚡ Евро-2020. Россия разгромно проиграла Дании и вылетела из турнира

21 июня 2021, 23:49
319

В матче третьего тура группового этапа Евро-2020 Дания в Копенгагене победила Россию со счетом 4:1.

У россиян единственный гол забил Артем Дзюба, реализовавший пенальти. В составе датчан отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоаким Мехле.

Благодаря такому результату Дания вышла в плей-офф турнира со второго места, а Россия вылетела, заняв четвертую строчку.

Евро-2020. Группа B. 3-й тур

Россия – Дания – 1:4 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Дамсгор, 38; 0:2 – Поульсен, 59; 1:2 – Дзюба (с пенальти), 70; 1:3 – Кристенсен, 79; 1:4 – Мехле, 82.

Россия: Сафонов, Джикия, Дивеев, Кудряшов (Караваев, 67), Фернандес, Кузяев (Мухин, 67), Оздоев (Жемалетдинов, 61), Зобнин, Миранчук (Соболев, 61), Головин, Дзюба.

Дания: Шмейхель, Кьер, Мехле, А. Кристенсен, Вестергор, Делэни (Йенсен, 86), Васс (Ларсен, 60), Хейбьерг, Поульсен (Дольберг, 60), Брайтвайт (Корнелиус, 85), Дамсгор (Нергор, 72).

Предупреждения: Кудряшов, 28; Дивеев, 75 – Делэни, 57.

Календарь Евро-2020

Турнирные таблицы Евро-2020

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат Европы Россия Дания
Комментарии (319)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
almanev
1624308716
И всё равно самовлюбленный чабан не подаст в отставку
Ответить
Aleksey!
1624308718
Отмучились. Теперь можно спокойно смотреть футбол.
Ответить
knikos
1624308721
Ну вот , теперь можно будет смотреть настоящий футбол и не нервничать .
Ответить
aubergine
1624308960
Черчесова в отставку. Вылет был настолько ожидаем, что даже не сильно и огорчает. Но Черчесов если мужик, и если совесть не пропил ещё должен у..бывать на пенсию нахрен. Пусть клубнику выращивает и на рыбалку ходит. Тренерство - это не его, нафиг.
Ответить
VVM1964
1624308989
" Война - уйня , главное маневры " - главное наш капитан на высоте , опять отметился голом и не каким то там Сан-маринам , а самим датчанам !!! А в остальном всё ожидаемо и прогнозируемо (((
Ответить
derrik2000
1624309709
Прочитал предыдущие комментарии... Хорошо, что НИКТО не написал, что, мол, ВСЁ НАЧАЛОСЬ с "косяка" Зобнина. Правильно практически все подметили: ВСЁ НАЧАЛОСЬ, когда "эффективные манагеры" обнулённого непричёмыша назначили главным тренером сборной России уССатого, жирного, самовлюблённого чемпиона Польши. Всё продолжилось ("правильной дорогой идёте, товариСЧ") после "стояния" у своих ворот в матче 1Ъ8 финала ЧМ и ДИКОГО ФАРТА Акинфеева, отразившего решающий пенальти. Тогда в России стало ЗМС по футболу больше, чем у с.учки блох!!! ЗА ЧТО??? Не удивлюсь, что с благословления обнулёныша уССатый ещё долго будет править бал в нашей сбродной, а полено отметит в качестве нападающего ещё и своё 50-летие. В общем, РОССИЙСКИЙ ХУТБОЛ - отражение жизни в стране. Что имеем - то и имеем. Вернее, КТО ИМЕЕТ у нас, ТОТ И БУДЕТ ИМЕТЬ. СЛАВА П.Е.Д.Р.О.С.А.М!
Ответить
За Московский ЦСКА
1624309811
Зачем вы ехали на этот евро, бараны? Сборная, вы стадо баранов, вы ничтожества, вы просто никто и звать вас никак!!! Я вас ненавижу!!! РФС, пожинай плоды гребанного лимита!!!
Ответить
САДЫЧОК
1624310092
Черчесов - Пошел Вон из сборной !
Ответить
Из Твери Леха
1624310736
Если немного издали посмотреть на Евро как на турнир сборных, можно с уверенностью сказать, что там побеждают те, кто вложился в детский спорт. У нас же вкладываются в паспортистов. Ну что же, продолжаем дальше это ублюдство наблюдать. А на могильной плите российского футбола должен стоять автограф "мутко" и эпитафия: из зе юник момент ин тайм.
Ответить
JTherry
1624312409
кстати, о самом насущном - о зарплатах тренеров на ЧЕ-20 в нашей группе: Стас Черчесов - 2,5 М, Роберто Мартинес (Бельгия) - 1,2 М, Каспер Юлманд (Дания) - 0,27 М, Маркку Канерва (Финляндия) - 0,19 М (все в млн. евро)... наверное, Стасу мало дали, могли бы и выиграть группу...?)
Ответить
Главные новости
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
09:25
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
1
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
2
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
4
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
2
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
8
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
34
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
7
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+