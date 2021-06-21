Нойер выйдет на матч Германия – Венгрия с ЛГБТ-повязкой

Вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер наденет капитанскую повязку в радужных цветах на матч Евро-2020 с Венгрией, сообщает Suddeutsche Zeitung.
35-летний голкипер продолжит свою акцию в поддержку ЛГБТ-сообщества. Ранее Нойер уже надевал радужную повязку в двух первых матчах Евро.
- Германия сыграет с Венгрией в среду, 23 июня.
- В случае победы немецкая сборная выйдет в плей-офф чемпионата Европы.
Источник: Suddeutsche Zeitung
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