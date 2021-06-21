Нойер выйдет на матч Германия – Венгрия с ЛГБТ-повязкой

Вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер наденет капитанскую повязку в радужных цветах на матч Евро-2020 с Венгрией, сообщает Suddeutsche Zeitung.

35-летний голкипер продолжит свою акцию в поддержку ЛГБТ-сообщества. Ранее Нойер уже надевал радужную повязку в двух первых матчах Евро.