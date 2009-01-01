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    Нойер выйдет на матч Германия – Венгрия с ЛГБТ-повязкой

    Вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер наденет капитанскую повязку в радужных цветах на матч Евро-2020 с Венгрией, сообщает Suddeutsche Zeitung.

    35-летний голкипер продолжит свою акцию в поддержку ЛГБТ-сообщества. Ранее Нойер уже надевал радужную повязку в двух первых матчах Евро.

    • Германия сыграет с Венгрией в среду, 23 июня.
    • В случае победы немецкая сборная выйдет в плей-офф чемпионата Европы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Suddeutsche Zeitung

    Крупнейшая ежедневная газета Германии. Основана в октябре 1945 года. Тираж – около 500 тысяч экземпляров.

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    Сегодня, 17:50
    Комментарии10
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      Рейтинг: +12

      РоMаН 5 минут назад

      Нахрена? При чем здесь футбол? На всем видимо зарабатывают...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +427

      SinyaaPyll 46 минут назад

      Бомбардир в очередной раз устроил перекличку дегенератов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1731

      kvm 1 час назад

      и будет весь матч стоять на воротах на коленях

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2497

      Nerlinger > kvm 48 минут назад

      И какашки из дырявой 0ппы в штрафной терять

      0
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      Рейтинг: -119

      Землякруглая 1 час назад

      Синитовцы все втихоря носят под рукавами футболок такие повязки..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4872

      Fusballer 1 час назад

      Желаю немцам поражения!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +99

      Solist345345 1 час назад

      Ну чё уже мелочиться, пусть уже он ее на член оденет.

      1
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      Рейтинг: +4872

      Fusballer 1 час назад

      Фу, ***!(((

      0
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      Рейтинг: +33

      Arturashvilli 1 час назад

      Безпалевный камингаут устроит Нойер

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      Рейтинг: +3071

      general.lizyukov 2 часа назад

      вот и кончился голкипер

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