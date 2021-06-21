Чалханоглу может перейти из «Милана» в «Интер»

Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу получил предложение от «Интера», сообщает журналист Николо Скира.
По его информации, турецкому хавбеку готовы платить 4,5 миллиона евро в год плюс бонусы по условиям четырехлетнего контракта.
- В минувшем сезоне Чалханоглу провел за «Милан» 43 матча, забил 9 голов и сделал 12 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.
- Сообщалось, что «Зенит» и «Спартак» интересовались 27-летним футболистом, но не договорились с ним о финансовых деталях сотрудничества.
Источник: Твиттер Николо Скиры