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    Чалханоглу может перейти из «Милана» в «Интер»

    Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу получил предложение от «Интера», сообщает журналист Николо Скира.

    По его информации, турецкому хавбеку готовы платить 4,5 миллиона евро в год плюс бонусы по условиям четырехлетнего контракта.

    • В минувшем сезоне Чалханоглу провел за «Милан» 43 матча, забил 9 голов и сделал 12 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.
    • Сообщалось, что «Зенит» и «Спартак» интересовались 27-летним футболистом, но не договорились с ним о финансовых деталях сотрудничества.

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    Источник: Твиттер Николо Скиры

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