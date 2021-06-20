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    37-летний Пандев объявил о завершении карьеры в сборной Северной Македонии

    Капитан сборной Северной Македонии Горан Пандев сообщил, что сегодняшний матч против Нидерландов станет для него последним в национальной команде.

    «Это пик карьеры. Моей мечтой было хорошо сыграть на этом турнире. Думаю, это подходящий момент, чтобы попрощаться со сборной», – сказал 37-летний футболист на пресс-конференции перед вышеуказанной игрой.

    Также нападающий не исключил, что завершит карьеру и на клубном уровне после истечения контракта с «Дженоа» в конце июня.

    • Матч Северная Македония – Нидерланды состоится сегодня в 19:00 мск.
    • Команда Пандева досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф Евро.
    • Он выступает за сборную с 2001 года, забил 38 голов в 121 игре.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 07:20
    Комментарии6
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      Рейтинг: +86644

      zigbert 38 минут назад

      В игре и не скажешь что ему уже 37. Бойцовский характер!

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      Рейтинг: +13193

      Garrincha58 49 минут назад

      жаль что в такой большой России нет такого игрока, одни дзюбы да глушаковы с оздоями

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      Рейтинг: +12941

      KLIM777 1 час назад

      А еще успел открыть свою академию! Крутой человечище!

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      Рейтинг: +106

      ALEXMAN888 1 час назад

      Нормальный игрок! И, красиво уходит!

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      Рейтинг: +295

      BlackMurderDeco 3 часа назад

      В сборной да, хватит, но пару лет клубу можно отдать! Очень хороший нап, его таранная манера, всегда привлекала

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      Рейтинг: +48323

      portero 3 часа назад

      и так хорошо поиграл, пора отдохнуть.

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