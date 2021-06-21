37-летний Пандев объявил о завершении карьеры в сборной Северной Македонии

Капитан сборной Северной Македонии Горан Пандев сообщил, что сегодняшний матч против Нидерландов станет для него последним в национальной команде.
«Это пик карьеры. Моей мечтой было хорошо сыграть на этом турнире. Думаю, это подходящий момент, чтобы попрощаться со сборной», – сказал 37-летний футболист на пресс-конференции перед вышеуказанной игрой.
Также нападающий не исключил, что завершит карьеру и на клубном уровне после истечения контракта с «Дженоа» в конце июня.
- Матч Северная Македония – Нидерланды состоится сегодня в 19:00 мск.
- Команда Пандева досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф Евро.
- Он выступает за сборную с 2001 года, забил 38 голов в 121 игре.
Источник: AS