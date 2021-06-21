37-летний Пандев объявил о завершении карьеры в сборной Северной Македонии

Капитан сборной Северной Македонии Горан Пандев сообщил, что сегодняшний матч против Нидерландов станет для него последним в национальной команде.

«Это пик карьеры. Моей мечтой было хорошо сыграть на этом турнире. Думаю, это подходящий момент, чтобы попрощаться со сборной», – сказал 37-летний футболист на пресс-конференции перед вышеуказанной игрой.

Также нападающий не исключил, что завершит карьеру и на клубном уровне после истечения контракта с «Дженоа» в конце июня.