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  • 37-летний Пандев объявил о завершении карьеры в сборной Северной Македонии

37-летний Пандев объявил о завершении карьеры в сборной Северной Македонии

21 июня 2021, 07:20
5

Капитан сборной Северной Македонии Горан Пандев сообщил, что сегодняшний матч против Нидерландов станет для него последним в национальной команде.

«Это пик карьеры. Моей мечтой было хорошо сыграть на этом турнире. Думаю, это подходящий момент, чтобы попрощаться со сборной», – сказал 37-летний футболист на пресс-конференции перед вышеуказанной игрой.

Также нападающий не исключил, что завершит карьеру и на клубном уровне после истечения контракта с «Дженоа» в конце июня.

  • Матч Северная Македония – Нидерланды состоится сегодня в 19:00 мск.
  • Команда Пандева досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф Евро.
  • Он выступает за сборную с 2001 года, забил 38 голов в 121 игре.

Источник: AS
Чемпионат Европы Северная Македония Пандев Горан
Комментарии (5)
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portero
1624249572
и так хорошо поиграл, пора отдохнуть.
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BlackMurderDeco
1624249864
В сборной да, хватит, но пару лет клубу можно отдать! Очень хороший нап, его таранная манера, всегда привлекала
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ALEXMAN888
1624256642
Нормальный игрок! И, красиво уходит!
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Garrincha58
1624257899
жаль что в такой большой России нет такого игрока, одни дзюбы да глушаковы с оздоями
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zigbert
1624258588
В игре и не скажешь что ему уже 37. Бойцовский характер!
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