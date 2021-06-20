Головин: «Будем чувствовать поддержку болельщиков, даже если они будут смотреть матч по телевизору»

Полузащитник сборной России Александр Головин поделился ожиданиями от матча Евро-2020 с Данией.
«Конечно, всегда легче играть перед своими болельщиками, особенно когда играешь дома. Но мы все профессионалы, и это обстоятельство не может повлиять на нашу игру. Мы будем чувствовать их поддержку, даже если они будут смотреть матч по телевизору», – сказал Головин.
- Матч России с Данией пройдет завтра в Копенгагене. Начало – в 22:00 мск.
- Россия после двух туров занимает второе место в группе, Дания – последнее.
Источник: сайт УЕФА