Директор «Динамо» по видеоаналитике Фишер: «Мы сделаем шаг вперед и проведем хороший сезон»

Даниэль Фишер, новичок тренерского штаба «Динамо», поделился ожиданиями от сезона. Он пополнил команду на этой неделе.
«В «Динамо» я первый день. Меня встретили отлично. Теперь я понимаю, почему Сандро Шварц здесь работает.
«Динамо» начало подготовку к сезону в хорошем ключе. Думаю, мы сделаем шаг вперед и проведем хороший сезон», – сказал Фишер.
- «Динамо» по итогам прошлого сезона не попало в еврокубки.
- Главный тренер Сандро Шварц работает в «Динамо» меньше года.
- Новый сезон РПЛ стартует в июле.
Источник: твиттер «Динамо»