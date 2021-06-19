Директор «Динамо» по видеоаналитике Фишер: «Мы сделаем шаг вперед и проведем хороший сезон»

Даниэль Фишер, новичок тренерского штаба «Динамо», поделился ожиданиями от сезона. Он пополнил команду на этой неделе.

«В «Динамо» я первый день. Меня встретили отлично. Теперь я понимаю, почему Сандро Шварц здесь работает.

«Динамо» начало подготовку к сезону в хорошем ключе. Думаю, мы сделаем шаг вперед и проведем хороший сезон», – сказал Фишер.