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    Директор «Динамо» по видеоаналитике Фишер: «Мы сделаем шаг вперед и проведем хороший сезон»

    Даниэль Фишер, новичок тренерского штаба «Динамо», поделился ожиданиями от сезона. Он пополнил команду на этой неделе.

    «В «Динамо» я первый день. Меня встретили отлично. Теперь я понимаю, почему Сандро Шварц здесь работает.

    «Динамо» начало подготовку к сезону в хорошем ключе. Думаю, мы сделаем шаг вперед и проведем хороший сезон», – сказал Фишер.

    • «Динамо» по итогам прошлого сезона не попало в еврокубки.
    • Главный тренер Сандро Шварц работает в «Динамо» меньше года.
    • Новый сезон РПЛ стартует в июле.

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    Источник: твиттер «Динамо»

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