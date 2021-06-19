Симон, Ляпорт, Педри сыграют с первых минут у Испании против Польши; Щесны, Зелински, Левандовски – в старте гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч Евро-2020 между сборными Испании и Польши.

Испания: Симон, Ляпорт, П. Торрес, Льоренте, Альба, Коке, Родри, Ольмо, Педри, Морено, Мората.

Запасные: де Хеа, Санчес, Аспиликуэта, Льоренте, Алькантара, Ф. Торрес, Гарсия, Гайя, Руис, Траоре, Ойарсабаль, Сарабия.

Польша: Щенсны, Беднарек, Глик, Берешиньски, Свидерски, Клих, Модер, Зелиньски, Южвяк, Пухач, Левандовски.

Запасные: Скорупски, Фабяньски, Давидович, Кендзера, Козловски, Линетты, Рыбусь, Плахета, Франковски, Ковнацки, Шверчок, Хелик.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на «Эстадио де ла Картуха» (Севилья), которая начнется в 22:00 по Москве.