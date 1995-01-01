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    Португалия – первая европейская сборная с двумя автоголами в матче Евро/ЧМ

    В эти минуты проходит матч Евро-2020 между сборными Португалии и Германии. Португальцы забили два автогола.

    Португалия стала первой сборной из Европы, забившей в матче Евро/ЧМ два автогола.

    Германия стала 1-й сборной в истории Евро, которая в рамках одного турнира и забила в свои ворота, и ее соперник сделал то же самое.

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Мюнхене.
    • Португалия – действующий чемпион Европы.
    • Германия не проиграла ни одного из последних 4 матчей против Португалии.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +846

      Loko_Roma 38 минут назад

      А есть не европейская сборная с 2 автоголами на евро?

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