Португалия – первая европейская сборная с двумя автоголами в матче Евро/ЧМ

В эти минуты проходит матч Евро-2020 между сборными Португалии и Германии. Португальцы забили два автогола.

Португалия стала первой сборной из Европы, забившей в матче Евро/ЧМ два автогола.

Германия стала 1-й сборной в истории Евро, которая в рамках одного турнира и забила в свои ворота, и ее соперник сделал то же самое.