Португалия – первая европейская сборная с двумя автоголами в матче Евро/ЧМ

В эти минуты проходит матч Евро-2020 между сборными Португалии и Германии. Португальцы забили два автогола.
Португалия стала первой сборной из Европы, забившей в матче Евро/ЧМ два автогола.
Германия стала 1-й сборной в истории Евро, которая в рамках одного турнира и забила в свои ворота, и ее соперник сделал то же самое.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Мюнхене.
- Португалия – действующий чемпион Европы.
- Германия не проиграла ни одного из последних 4 матчей против Португалии.
Источник: Бомбардир.ру