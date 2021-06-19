Влашич: «Ничья с Чехией – справедливый итог. Верю, что Хорватия пройдет в плей-офф Евро»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич подвел итоги матча второго тура группового этапа Евро-2020 между сборными Хорватии и Чехии.

«Мы и вправду начали встречу нехорошо, играли не на своем уровне. Стали больше атаковать во втором тайме, однако в конце матча темп упал. У обеих команд были шансы забить еще, но 1:1 – наиболее справедливый итог.

Не знаю, что конкретно произошло. Казалось, чехи больше нашего стремились к победе – их игра была более агрессивной. Теперь нам нужно побеждать сборную Шотландии. Верю, что мы сможем пройти дальше, – если бы не верил, меня бы здесь не было», – сказал Влашич.