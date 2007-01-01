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    Влашич: «Ничья с Чехией – справедливый итог. Верю, что Хорватия пройдет в плей-офф Евро»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич подвел итоги матча второго тура группового этапа Евро-2020 между сборными Хорватии и Чехии.

    «Мы и вправду начали встречу нехорошо, играли не на своем уровне. Стали больше атаковать во втором тайме, однако в конце матча темп упал. У обеих команд были шансы забить еще, но 1:1 – наиболее справедливый итог.

    Не знаю, что конкретно произошло. Казалось, чехи больше нашего стремились к победе – их игра была более агрессивной. Теперь нам нужно побеждать сборную Шотландии. Верю, что мы сможем пройти дальше, – если бы не верил, меня бы здесь не было», – сказал Влашич.

    • У хорватов 1 очко по итогам 2 туров Евро.
    • Матч с Шотландией запланирован на 22 июня.
    • Лидерство в группе с 4 баллами делят Чехия и Англия.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 09:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +475

      kliker 1 час назад

      Теперь Хорватии только выигрывать шотландцев и с четырьмя очками надеяться на выход из группы с третьего места.

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