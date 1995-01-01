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    Фоден, Стерлинг, Кейн – в основе Англии на матч с Шотландией; Робертсон, Мактоминей, Тирни выйдут у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч группы D Евро-2020 между сборными Англии и Шотландии.

    Англия: Пикфорд, Шоу, Райс, Стоунз, Кейн, Стерлинг, Филлипс, Мингс, Маунт, Фоден, Джеймс.

    Запасные: Рамсдейл, Джонстон, Магуайр, Грилиш, Хендерсон, Рашфорд, Триппьер, Коди, Санчо, Калверт-Льюин, Чилуэлл, Беллингем.

    Шотландия: Маршалл, О'Доннелл, Робертсон, Мактоминай, Хенли, Тирни, Макгинн, Макгрегор, Дайкс, Адамс, Гилмор.

    Запасные: Гордон, Маклафлин, Кристи, Флек, Л. Купер, Армстронг, Нисбет, Фрейзер, Паттерсон, Д. Хендри, Форрест, Маккена.

    Встреча начнется в 22:00 по Москве на лондонском «Уэмбли». «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: УЕФА

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    Сегодня, 21:08
    Комментарии1
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      Рейтинг: +48145

      portero 23 минуты назад

      у Шотландии мало шансов, но они будут биться.... удачи им , без неё скучная игра будет.

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