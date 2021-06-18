Фоден, Стерлинг, Кейн – в основе Англии на матч с Шотландией; Робертсон, Мактоминей, Тирни выйдут у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч группы D Евро-2020 между сборными Англии и Шотландии.

Англия: Пикфорд, Шоу, Райс, Стоунз, Кейн, Стерлинг, Филлипс, Мингс, Маунт, Фоден, Джеймс.

Запасные: Рамсдейл, Джонстон, Магуайр, Грилиш, Хендерсон, Рашфорд, Триппьер, Коди, Санчо, Калверт-Льюин, Чилуэлл, Беллингем.

Шотландия: Маршалл, О'Доннелл, Робертсон, Мактоминай, Хенли, Тирни, Макгинн, Макгрегор, Дайкс, Адамс, Гилмор.

Запасные: Гордон, Маклафлин, Кристи, Флек, Л. Купер, Армстронг, Нисбет, Фрейзер, Паттерсон, Д. Хендри, Форрест, Маккена.

Встреча начнется в 22:00 по Москве на лондонском «Уэмбли». «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.